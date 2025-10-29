Ένα μήνυμα αφιερωμένο στη δύναμη των γυναικών. έστειλε ο Λάκης Λαζόπουλος στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» στο MEGA.

Ξεκινώντας την εκπομπή, θυμήθηκε την παράσταση της Λυσιστράτης που είχε ανεβάσει το 1986, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θυμήθηκα τώρα εκείνη την παράσταση που έλεγε πως θα έρθει μια μέρα που όλες τις γυναίκες θα τις λένε Λυσιστράτες».

Συνεχίζοντας, έστρεψε το βλέμμα του στη σημερινή πραγματικότητα: «Παρατηρώ ότι οι άνδρες έχουν γίνει κότες. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή κρατάνε τη χώρα όρθια. Ξεκίνησε η Μάγδα Φύσσα, ακολούθησε η Μαρία Καρυστιανού, έρχεται η κ. Κοβέσι, είναι η κ. Τυχεροπούλου που δεν φοβάται να μιλήσει, και είναι και οι γυναίκες της ενημέρωσης: η Ράνια Τζίμα, η Μίνα Καραμήτρου, η Ανθή Βούλγαρη, η Ελένη Καλογεροπούλου, η Νατάσα Γιάμαλη – κι όλες εκείνες οι μητέρες που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη».

Ο Λάκης Λαζόπουλος κατέληξε λέγοντας ότι: «Αυτές είναι οι γυναίκες που οδηγούν τη χώρα στη νέα εποχή που έρχεται οσονούπω. Οι γυναίκες αυτές είναι ο Άγνωστος Στρατιώτης μας».

Το κοινό τον αποθέωσε, ενώ με μια δόση σατιρικού αυτοσαρκασμού είπε: «Σε αυτή τη χώρα, το μόνο τσαντίρι που θα επιβιώσει θα είναι το Αλ Τσαντίρι Νιούζ – κι αυτό επειδή είναι στο MEGA και όχι στο Σύνταγμα. MEGAs είναι, κύριε, και θαυμαστά τα έργα σου!».