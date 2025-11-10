Με βασικά αιτήματα τη μη καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και τις σοβαρές επιπτώσεις που έχει προκαλέσει στην κτηνοτροφία το πλήγμα από την ευλογιά των προβάτων, αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τρίτη 11 Νοεμβρίου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κινητοποίηση, που οργανώνεται υπό την αιγίδα της ΕΘΕΑΣ με τη συμμετοχή αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από όλη τη χώρα, θα ξεκινήσει στις 12 το μεσημέρι στην Αχαρνών 2 (έδρα του ΥπΑΑΤ), ενώ προσυγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών αναμένεται να επιδιώξουν συναντήσεις με την ηγεσία του ΥπΑΑΤ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, προκειμένου να παρουσιάσουν τα οξυμένα προβλήματα του κλάδου και να παραδώσουν το ψήφισμα της κινητοποίησης.

Σε αναβρασμό οι αγρότες σε Κρήτη και Θεσσαλία

Στην αυριανή κινητοποίηση αναμένεται να συμμετάσχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας. Από την πλευρά της, η ΕΘΕΑΣ καλεί όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους της χώρας να συμμετάσχουν δυναμικά στη μεγάλη κινητοποίηση, για να στηρίξουν «το μέλλον του αγροτικού τομέα και της κτηνοτροφίας».

Για τη διευκόλυνση των αγροτών που θέλουν να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας οι αγροτικοί συνεταιρισμοί έχουν μισθώσει και διαθέτουν λεωφορεία.

Συμμετοχή στην αυριανή κινητοποίηση έχουν αποφασίσει και αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Μεταξύ άλλων έχουν δηλώσει συμμετοχή οι Α.Σ Ιεράπετρας Λασιθίου, Α.Σ. Σητείας Λασιθίου, Α.Σ. Τυμπακίου Ηρακλείου και Α.Σ. Καντάνου-Σελίνου Χανίων, οι οποίοι σε σχετικό κάλεσμα επισημαίνουν ότι «ο πρωτογενής τομέας καταρρέει».

Με εντατικούς ρυθμούς προετοιμάζουν την πανελλαδική τους αντίδραση και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη Θεσσαλία. Σταθμός θα αποτελέσει η πανελλαδική σύσκεψη, η οποία έχει αποφασιστεί από την Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων και θα πραγματοποιηθεί στις 23 Νοέμβρη στις 12 μ. στη Νίκαια Λάρισας.

Η ανακοίνωση της ΕΘΕΑΣ

«Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών.

Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται:

οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων

η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς

Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.»