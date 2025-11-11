5 το πρωί: Η επέλαση της κακοκαιρίας – Η κόντρα Τραμπ με BBC – Η νέα εποχή στις κληρονομιές
Με σφοδρότητα χτύπησε η κακοκαιρία τη χώρα δημιουργώντας προβλήματα σε πολλές περιοχές. Ο καιρός θα παραμείνει άστατος, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως και την Παρασκευή.
1
Νέο κύμα κακοκαιρίας με πτώση της θερμοκρασίας
- Έντονα φαινόμενα: Συνεχίζεται η κακοκαιρία σήμερα, Τρίτη, με έντονες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, ενώ στην Αττική θα επικρατήσει αρκετή λιακάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αραιές νεφώσεις.
- Έκτακτο Δελτίο: Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την ΕΜΥ την περασμένη Παρασκευή (7/11) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες από τις πρώτες πρωινές ώρες της μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, και μέχρι τις πρωινές ώρες στη Θράκη.
- Τις επόμενες ημέρες: Οι επόμενες ημέρες θα κυλήσουν με νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, πιθανές καταιγίδες στην Κρήτη και το Αιγαίο, βόρειους ανέμους έως 7–8 μποφόρ και μικρές μεταβολές της θερμοκρασίας με αρχική πτώση και ελαφρά άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας.
2
Οι μεγάλες αλλαγές στο κληρονομικό δίκαιο
- Κληρονομικές συμβάσεις για πρώτη φορά: Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις για πρώτη φορά προβλέπεται, ότι θα μπορεί ο καθένας να κάνει μια σύμβαση, όσο ζει, με τους κληρονόμους του (τα παιδιά του, τη σύζυγο του η άλλους συγγενείς του)και να αφήνει την περιουσία του, όπως μεταξύ τους αυτοί θα συμφωνήσουν.
- Τέλος τα «αδελφομοίρια»: Το δεύτερο σημαντικό που φέρνουν οι νέες διατάξεις είναι ότι σχεδόν μηδενίζουν το λεγόμενο «εξ αδιαιρέτου» ή τα «αδελφομοίρια». Με τη νέα ρύθμιση αντί για ποσοστό συγκυριότητας ανάμεσα σε συγκληρονόμους σε ένα ακίνητο, ένας θα παίρνει το ακίνητο και ο άλλος αποζημίωση η άλλο περιουσιακό στοιχείο.
- Τι αλλάζει με τα χρέη: Για να περιοριστεί το τσουνάμι των αποποιήσεων κληρονομιάς προβλέπεται στο εξής, ότι όταν υπάρχουν χρέη, ο κληρονόμος μπορεί να αποδεχθεί την κληρονομία, να μην την αποποιηθεί δηλαδή, γιατί στο εξής θα ευθύνεται για τα χρέη εκείνου που έφυγε από τη ζωή, μόνον μέχρι την αξία της κληρονομιάς και όχι με την περιουσία του.
3
Παραιτήσεις στο BBC λόγω Τραμπ - Απειλές για μηνύσεις
- Οι παραιτήσεις: Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες παραιτήθηκαν μετά από επικρίσεις ότι έκαναν μοντάζ, αλλοιώνοντας ομιλία του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, σε επεισόδιο της εκπομπής BBC Panorama, που μεταδόθηκε μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές στις ΗΠΑ.
- Το απόσπασμα: Το επεξεργασμένο απόσπασμα έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ είπε στο πλήθος: «Θα περπατήσουμε προς το Καπιτώλιο κι εγώ θα είμαι μαζί σας και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε λυσσαλέα». Ωστόσο, οι φράσεις αυτές προέρχονταν από τμήματα της ομιλίας που απέχουν σχεδόν μία ώρα μεταξύ τους και δεν περιελήφθη το σημείο όπου ο Τραμπ έλεγε ότι ήθελε οι υποστηρικτές του «να εκφράσουν ειρηνικά και πατριωτικά τη φωνή τους».
- Η απειλή: Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έδωσε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου στο BBC για να προβεί σε «πλήρη και δίκαιη ανάκληση» του ντοκιμαντέρ, αλλιώς θα προχωρήσει σε αγωγή ύψους 1 δισ. δολαρίων.
4
Ελεύθερος υπό όρους ο Νικολά Σαρκοζί
- Η απόφαση: Ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που εξέτασε το αίτημά του για αποφυλάκιση. Το δικαστήριο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει «κίνδυνος απόκρυψης αποδεικτικών στοιχείων, άσκησης πίεσης ή συμπαιγνίας», καθιστώντας έτσι «τη συνέχιση της κράτησης αδικαιολόγητη». Ο Σαρκοζί αφέθηκε ελεύθερος εν αναμονή της εκδίκασης της υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, στο Εφετείο.
- Οι περιοριστικοί όροι: Η αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί συνοδεύεται από αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ειδικότερα, του απαγορεύεται να εγκαταλείψει τη γαλλική επικράτεια, ενώ δεν επιτρέπεται να έχει καμία επικοινωνία με άλλους κατηγορούμενους στην υπόθεση της Λιβύης. Επιπλέον, του επιβλήθηκε απαγόρευση επαφής με αξιωματούχους του υπουργείου Δικαιοσύνης, έπειτα από την επίσκεψη που είχε δεχθεί στη φυλακή από τον νυν υπουργό, Ζεράλντ Νταρμαρνέν.
- Ο στόχος: Ο συνήγορος του Νικολά Σαρκοζί, Κριστόφ Ινγκρέν, σχολίασε την απόφαση του δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι αποτελεί «μόνο το πρώτο βήμα» και ότι «το επόμενο είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό». «Το καθήκον μας τώρα, για τον Νικολά Σαρκοζί και για εμάς, είναι να προετοιμαστούμε για αυτήν την ακροαματική διαδικασία», τόνισε ο Ινγκρέν.
5
Άνοιξαν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης
- Η πλατφόρμα: Άνοιξε χθες, Δευτέρα, η πλατφόρμα myΘέρμανση για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης. Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται έως και τις 5 Δεκεμβρίου, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές > Δημοφιλείς Εφαρμογές > myΘέρμανση, με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.
- Ποιοι οι δικαιούχοι; Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για την κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, φωτιστικού πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου, καυσόξυλων, πέλετ, καθώς και θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί μόνο για ένα είδος καυσίμου, και το επίδομα θα χορηγείται για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας των επιδοτούμενων ειδών θέρμανσης.
- Οι πληρωμές: Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες μπορεί να φτάσει έως και τα 1.200 ευρώ. Η πληρωμή γίνεται μέσω τραπεζικών ή λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων σε 3 δόσεις. Το επίδομα θέρμανσης είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζεται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο.
