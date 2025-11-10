Τροχαίο δυστύχημα στην Κορινθία με έναν νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες στον επαρχιακό δρόμο Χιλιομόδι -Κουταλά, κοντά στο Κουταλά.

Σύμφωνα με το Korinthostv.gr, το αγροτικό στο οποίο επέβαιναν τρια άτομα, εξετράπη της πορείας του λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος και καρφώθηκε σε ελαιόδεντρο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό των άλλων δύο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες όπου απεγκλώβισαν τους επιβαίνοντες καθώς και ασθενοφόρο ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο Κορίνθου.