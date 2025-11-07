Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστας Τσιάρας, συναντήθηκαν σήμερα με εκπροσώπους των κτηνοτρόφων της Κρήτης. Στη συνάντηση συμμετείχε ακόμα ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Γιάννης Καββαδάς.

Μετά το πέρας της συνάντησης, o κ. Χατζηδάκης δήλωσε: «Και ο κ. Τσιάρας κι εγώ γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα, που ειδικά αυτή την περίοδο, αντιμετωπίζουν οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μας. Και φυσικά οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης. Το 2025 για τις επιδοτήσεις είναι μια μεταβατική χρονιά. Μέχρι τις αρχές αυτής της εβδομάδας διαπραγματευόμασταν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πληρωθούν κάποιες προϋποθέσεις στο πλαίσιο του λεγόμενου Σχεδίου Δράσης, προκειμένου στη συνέχεια να προβούμε σε όλες τις διαδικασίες για την πληρωμή των επιδοτήσεων. Φέτος λόγω των γνωστών θεμάτων με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν έως τις 20 Οκτωβρίου. Και τώρα αξιοποιούμε το διάστημα αυτό, ώστε μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ να γίνουν το ταχύτερο δυνατό οι πληρωμές για τη βασική ενίσχυση.

Υπογραμμίζω ότι καταλαβαίνουμε την πίεση, που έχουν και οι γεωργοί μας και οι κτηνοτρόφοι μας. Τους καλώ κι εκείνους να αντιληφθούν ότι κι εμείς έχουμε αντίστοιχη πίεση από την πλευρά των Βρυξελλών. Και αν κάνουμε απερίσκεπτες κινήσεις και πληρώσουμε χωρίς να υπάρχει από εκεί το πράσινο φως, όπως φαίνεται και σε επιστολές που εστάλησαν τους τελευταίους μήνες, θα είχαμε ή καινούργια πρόστιμα ή αναστολή των επιδοτήσεων. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος.

Επομένως, με απόλυτη συναίσθηση των προβλημάτων τους, προχωρούμε μπροστά έτσι ώστε οι επιδοτήσεις από εδώ και πέρα να αφορούν στους πραγματικούς αγρότες μας. Θα έχουμε ένα μεταβατικό σύστημα, που θα στηρίζεται σε κάποια κριτήρια, το 2025 και από το 2026 και μετά με βάση τις συζητήσεις που κάναμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρχει ένα πλήρως διαφανές και σύγχρονο σύστημα, που θα ισχύει στη συνέχεια».

Τσιάρας: «Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να γίνουν γρήγορα πολύ συγκεκριμένες πληρωμές»

Ο κ. Τσιάρας από την πλευρά του είπε: «Είχαμε την ευκαιρία με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, τον κ. Χατζηδάκη, να συναντηθούμε με αντιπροσωπεία κτηνοτρόφων από την Κρήτη. Και ακούσαμε εύλογες, θα έλεγα, δικές τους ανησυχίες και ζητήματα τα οποία προκύπτουν μιας και το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως όλοι γνωρίζετε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε μια μεταβατική φάση και επιχειρεί μέσα από διαδικασίες κατά τις οποίες πρέπει να ενσωματωθούν έλεγχοι νωρίτερα, να κάνει τις απαραίτητες και βεβαίως προγραμματισμένες πληρωμές.

Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή η προσπάθεια είναι μια εργώδης προσπάθεια όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία των πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακριβώς γιατί έχουν τεθεί διάφορες προϋποθέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατά τις οποίες πρέπει να γίνουν έλεγχοι, συγκεκριμένοι έλεγχοι, ποιοτικοί έλεγχοι, διασταυρωτικοί έλεγχοι πριν από κάθε πληρωμή.

Νομίζω ότι σε μικρό χρονικό διάστημα από σήμερα, και με βάση τουλάχιστον έναν προγραμματισμό που ήδη είναι γνωστός, θα δώσουμε τη δυνατότητα αφενός μεν να γίνουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες πληρωμές που θα στηρίξουν τον παραγωγικό κόσμο της χώρας. Κυρίως όμως θα έχουμε τη δυνατότητα να ανακτήσουμε την αξιοπιστία μέσα από την προσπάθεια που γίνεται και έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και έναντι όλων αυτών των έντιμων ανθρώπων, κτηνοτρόφων, αγροτών, παραγωγών οι οποίοι αγωνίζονται και περιμένουν από την ελληνική πολιτεία, αλλά και γενικότερα από τα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία να έχουν τη στήριξη που τους αρμόζει».

Οι αντιδράσεις των κτηνοτρόφων

Από την πλευρά του ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Ηρακλείου δήλωσε: «Η συνάντηση πήγε σε θετικό κλίμα. Κουβεντιάσαμε όλα τα προβλήματα, ειδικά τα προβλήματα που έχουν οι νησιωτικές περιοχές και η Κρήτη. Αυτά είναι τα κοστολόγια και όλα τα σχετικά. Οι τιμές γάλακτος, το θέμα της ευλογιάς.

Τα αναλύσαμε στο μέγιστο βαθμό, καθώς πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει με απλήρωτες ενισχύσεις. Δεσμευτήκαν ότι θα κάνουν το αδύνατο δυνατόν για να πληρώσουν μέχρι τέλος του μήνα τη βασική ενίσχυση. Και κάτι υπόλοιπα που έχουν μείνει ορισμένα. Θα είμαστε σε ανοιχτή επικοινωνία με τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον κύριο Υπουργό για να τους βοηθήσουμε με διάφορους τρόπους, ώστε να κατανέμονται τα χρήματα στους πραγματικούς παραγωγούς και αναλόγως στον τόπο που είναι ο καθένας. Δηλαδή τις ιδιαιτερότητες του κάθε τόπου. Και ήταν θετικοί σε αυτό».

Ο Πρόεδρος Επαγγελματιών Κτηνοτρόφων Νομού Ρεθύμνου Γιώργος Βενιεράκης, επεσήμανε: «Είχαμε μία πολύωρη συνάντηση με τον κ. Χατζηδάκη και τον κ. Τσιάρα, με το επιτελείο τους εδώ πέρα. Ο κ. Χατζηδάκης και ο κ. Τσιάρας μάς επισήμαναν ότι δεν μπορούν να πληρώσουν, εάν δεν γίνουν οι έλεγχοι μέχρι 30 Νοεμβρίου. Θεωρώ ότι θα πάει παραπέρα η προσπάθεια αυτή. Αν δεν πληρώσουν, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα για εμάς με τις πληρωμές. Διότι ήδη μας κόβουν τις πιστώσεις από τα εργοστάσια. Τα ζώα πρέπει να ταϊστούν όπως πρέπει, για να μπουν στην παραγωγή, σε γάλα και σε κρέας. Και έχουμε τεράστιο πρόβλημα που δεν μπήκαν τα λεφτά στην ώρα τους, φταίνε οι έλεγχοι και αυτά που έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υποσχέθηκε ο κ. Τσιάρας ότι ναι μεν θα καθυστερήσει, θα κοιτάξουν να το κάνουν όσο πιο γρήγορα μπορούν. Αλλά αυτοί που πραγματικά παράγουν θα πάρουν μετά σε δεύτερη φάση πρόσθετα λεφτά, από αυτούς που θα κοπούν, που δεν έχουν τιμολόγια στο παραγωγικό κομμάτι. Αυτό είναι δίκαιο. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά και δεν μας πιστώνει κανείς, γιατί φοβούνται ότι δεν θα μπουν οι επιδοτήσεις κι αυτό είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Γιατί εμείς στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα, τους παραγωγούς και επιτέλους να γίνει πράξη αυτοί που παράγουν αυτοί να αμείβονται. Αυτό είναι το σωστό και το δίκαιο».

Τέλος, ο Πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Νομού Λασιθίου, Κώστας Δεμέτζος, είπε: «Ήρθαμε εδώ. Κάναμε τη σύσκεψη με τον κύριο Υπουργό, με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, με τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντάξει το κλίμα ήταν θετικό. Μας υποδεχτήκανε καλά. Αλλά από όλα τα υπόλοιπα μόνο υποσχέσεις. Δεν πήραμε τίποτα: Πότε θα πληρωθούμε, ούτε για τα παλιά από το 2024. Πρόθεση υπάρχει. Δέσμευση δεν υπάρχει για μένα. Θα προσπαθήσουν, λέει, μέχρι τέλος του Νοέμβρη να πληρωθεί η βασική. Για τα παλιά του 2024 που είναι 500-600 εκατομμύρια ευρώ θα προσπαθήσουν και εκεί. Σε όλα θα προσπαθήσουν. Με αυτά εγώ στην Κρήτη πάω με άδεια χέρια. Και με άδειες τσέπες. Θα κάνουμε γενική συνέλευση. Θα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε».