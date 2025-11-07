Με τρόπο πιο δύσκολο από ότι δείχνει το σκορ, ο Ολυμπιακός πήρε μια σπουδαία νίκη επί της Παρτίζαν στο ΣΕΦ!

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν έπαιξαν το… τέλειο μπάσκετ, είδαν τον Φουρνιέ να είναι εκτός εξίσωσης, τον Σάσα Βεζένκοφ μακριά από τις καλές του νύχτες και τον Ντόρσεϊ να παίρνει μπρος στο τέλος, όμως παίκτες όπως ο Γουόκαπ και ο ΜακΚίσικ έκαναν πολύ μεγάλο στεπ-απ. Εξαιρετικός ήταν κι ο Μιλουτίνοφ.

Οι Σέρβοι ήταν μπροστά στην τελευταία περίοδο, αλλά η βελτιωμένη άμυνα έδωσε τη νίκη στους Πειραιώτες.

Δυνατό ξεκίνημα και αντίδραση από Παρτίζαν

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με καλή κυκλοφορία, όμως όσο περνούσαν τα λεπτά, η Παρτιζάν έκανε την άμυνά της πιο σφιχτή, αφήνοντας μόνο τον Γουόκαπ να εκτελεί. Ο Τεξανός, όμως, έβαλε 2/3 τρίποντα και έκανε εκπληκτικά πράγματα στο παρκέ, με αποτέλεσμα να φτάσει τους δέκα πόντους στα επτά λεπτά.

«Αρχοντας» στη ρακέτα ήταν ο Μιλουτίνοφ, που πήγε να ξεκουραστεί στο 8′ με επτά ριμπάουντ, όμως ο Ολυμπιακός δε μπόρεσε να προηγηθεί στο τέλος της περιόδου, που ολοκληρώθηκε στο 20-20.

Ενα τρίποντο του Εβάν Φουρνιέ στο τέταρτο λεπτό της β’ περιόδου ανέβασε τη διαφορά στους έξι για πρώτη φορά και ο Ομπράντοβιτς αναγκάστηκε να πάρει τάιμ άουτ. Τα πράγματα άλλαξαν αμέσως, ο Ολυμπιακός άρχισε τα λάθη, η Παρτιζάν έγινε κυριαρχική στη ρακέτα και με ένα 6-0 ανάγκασε τον Μπαρτζώκα να πάρει κι αυτός τάιμ άουτ.

Το 6-0 έγινε 10-0 και ο Μπαρτζώκας τότε έβαλε τους Βεζένκοφ, Γουόκαπ και Μιλουτίνοφ, που βελτίωσαν την επιθετική εικόντα. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 38-39.

Οι Σέρβοι ξεκίνησαν πολύ καλύτεροι στο δεύτερο και ανάγκασαν τον Μπαρτζώκα σε γρήγορο τάιμ άουτ. Επιθετικά ο Ολυμπιακός έμοιαζε χωρίς λύσεις, παρότι στο παρκέ ήταν η βασική του πεντάδα. Η Παρτιζάν παρέμενε μπροστά και… ουδείς έκανε στεπ απ. Οι ομάδες πήγαν στην τελευταία περίοδο με το σκορ στο 53-58.

Στο τέλος μίλησε η άμυνα

Στο ξεκίνημα, ο Μπαρτζώκας άφησε έξω τους Γουόκαπ και Γουόρντ. Η Παρτιζάν έπαιζε πολύ καλύτερη άμυνα, εκμεταλλευόταν τον Τζόουνς και ξεκίνησε για άλλη μια περίοδο καλύτερα. Ακολούθησε ένα ερυθρόλευκο 6-0, που έφερε τη διαφορά στους δύο, με τον Ντιλικίνα να πρωταγωνιστεί. Δύο βολές του Ντιλικίνα έφεραν το παιχνίδι στα ίσα.

Οι Σέρβοι έκαναν ένα δικό τους μικρό σερί 4-0, όμως ο Σάσα μείωσε με βολές και ο Γουόκαπ έβαλε ακόμα ένα τρίποντο βόμβα για την προσπέραση! Σε αυτό απάντησε άμεσα ο Μπράουν και ο Μιλουτίνοφ ισοφάρισε στα δύο λεπτά με βολές.

Στην αμέσως επόμενη επίθεση της Παρτιζάν, ο Ουάσινγκτον… χάρισε τη μπάλα και ο ΜακΚίσικ βγήκε σε ελεύθερο αιφνιδιασμό. Κάρφωσε και ο Ολυμπιακός πέρασε μετά από ώρα στο +2. Πια τα πράγματα πήγαιναν καλά. Ο Μιλουτίνοφ έριξε επική τάπα και ο Ντόρσεϊ πήγε στις βολές, όμως έβαλε τη μία.

Μετά από… περιπέτεια, οι Πειραιώτες έβγαλαν την άμυνα και ο Ντόρσεϊ κέρδισε φάουλ. Πήγε ξανά στις βολές, αυτή τη φορά τις έβαλε και τις δύο και ο Ολυμπιακός ξέφυγε στο +5! Ο Ομπράντοβιτς επέλεξε επαναφορά μισού γηπέδου, ο Καλάθης… πνίγηκε και έδωσε τη μπάλα στους παίκτες του Ολυμπιακού. ΤΟ φάουλ έγινε ξανά στον Ντόρσεϊ και έβαλε τη μία. Νέα άμυνα, τρίποντο Βεζένκοφ, +9 και… τέλος!

Ολυμπιακός – Παρτίζαν 80-71

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 20-20, 38-39, 53-58, 80-71

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 15 (3/4 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νιλικίνα 9 (3/6 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ), Γουορντ 4, Βεζένκοβ 14 (2/4 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1/4 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 6/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Πίτερς 3 (3/3 βολές), Μιλουτίνοβ 8 (2/4 δίποντα, 4/5 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 7 (2/6 δίποντα, 5 ριμπάουντ), ΜακΚίσικ 6 (2/3 δίποντα, 2/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Φουρνιέ 3 (1)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Μίλτον 10 (5/8 δίποντα, 5 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Ουάσινγκτον 20 (7/8 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Οσετκόφσκι 3 (1/5 σουτ), Μπράουν 7 (2/6 δίποντα, 1/3 τρίποντα), Μπόνγκα 5 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Φερνάντο 9 (3/6 δίποντα, 3/3 βολές), Καλάθης (0/5 σουτ, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 17 (8/9 δίποντα, 1/2 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)