Σε λίγη ώρα αναμένεται να ξεκινήσει η συνάντηση μεταξύ των αρμόδιων Επιτρόπων της Κομισιόν και κορυφαίων στελεχών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να έρθουν σε συμφωνία σχετικά με τον μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ένωσης, ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων ευρώ.

Η συνάντηση κρίνεται υψίστης σημασίας καθώς στο προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής υπάρχουν αρκετά αμφιλεγόμενα σημεία, τα οποία έχουν δημιουργήσει υψηλή ένταση εδώ και αρκετές εβδομάδες μεταξύ των Ευρωβουλευτών και της Επιτροπής της οποίας προΐσταται η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Οι προειδοποιήσεις για την καταψήφιση

Η Κομισιόν πραγματοποιεί αυτές τις συζητήσεις με τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μετά τις προειδοποιήσεις των κύριων πολιτικών ομάδων ότι ενδέχεται να απορρίψουν μέρος της νομοθετικής πρότασης που κατέθεσε η εκτελεστική εξουσία για τον πολυετή προϋπολογισμό, γνωστό ως Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο οποίος πρόκειται να ξεκινήσει το 2028.

«Η Επιτροπή δεν έχει ακόμη βάλει τίποτα στο τραπέζι», δήλωσε το πρωί της Τετάρτης ο Σίγκφριντ Μουρεσάν, επικεφαλής διαπραγματευτής του Κοινοβουλίου για τον προϋπολογισμό και Ρουμάνος ευρωβουλευτής του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ενόψει της συνάντησης.

«Είναι πολύ επικίνδυνο να συνεχιστεί η εκπόνηση του προϋπολογισμού σε κατάσταση σύγκρουσης, και πιστεύουμε ότι αυτό δεν θα ήταν συνετό», προειδοποίησε.

Η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο έχουν προθεσμία έως τις 12 Νοεμβρίου για να βρουν συμβιβασμό· τότε οι ευρωβουλευτές αναμένεται να εγκρίνουν ψήφισμα που θα απορρίπτει επισήμως το αμφιλεγόμενο τμήμα του ΠΔΠ.

Στο επίκεντρο της διαμάχης βρίσκονται οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στις πληρωμές για τη συνοχή των περιφερειών και τη γεωργία, καθώς το Κοινοβούλιο και οι περιφερειακοί ηγέτες αποκλείονται από τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού.

ΕΛΚ εναντίον ΕΛΚ

Ο πρόεδρος του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ —και κομματικός συνάδελφος της φον ντερ Λάιεν— δήλωσε στο POLITICO ότι η ομάδα του αντιδρά ώστε να διασφαλιστεί πως ο προϋπολογισμός «εξυπηρετεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων» και ότι η απειλή πλήρους απόρριψής του είναι απαραίτητη «για να τεθεί ο τόνος από νωρίς, ώστε τα βασικά μας αιτήματα να εισακουστούν στις εποικοδομητικές συνομιλίες με την Επιτροπή».

Ο Βέμπερ είπε ότι η Επιτροπή πρέπει να βρει λύση που να καλύπτει τρεις κύριες προτεραιότητες:

«Πρώτον, ισχυρό ρόλο για τις περιφέρειές μας.

Δεύτερον, μια Κοινή Αγροτική Πολιτική που να δείχνει ότι έχουμε ακούσει τους αγρότες μας.

Τρίτον, διασφάλιση του ρόλου και των εξουσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

«Για μένα είναι σαφές ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο πρέπει να παραμείνουν ενωμένα σε κάτι τόσο θεμελιώδες όσο ο προϋπολογισμός της ΕΕ», δήλωσε, υιοθετώντας πιο συναινετικό τόνο. «Σήμερα είμαι αισιόδοξος ότι θα βρούμε λύση».

Η επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D), Ιράτσε Γκαρθία, προειδοποίησε την Επιτροπή για τις συνέπειες αν αγνοήσει τα αιτήματα του Κοινοβουλίου.

«Μαζί με τις άλλες φιλοευρωπαϊκές ομάδες, είμαστε έτοιμοι να απορρίψουμε τα εθνικά σχέδια στο επόμενο ΠΔΠ», προειδοποίησε πριν από τη συνάντηση. Επανεκπαίδευση των εργαζομένων, προστασία των πολιτών από οικονομικά σοκ και μείωση των τιμών των κατοικιών είναι ζητήματα που, όπως είπε, πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε να εξασφαλιστεί η στήριξη του κόμματός της.

Η δύσκολη θέση της Επιτροπής

Παρά την απουσία συγκεκριμένης πρότασης προς τους ευρωβουλευτές, η Επιτροπή γνωρίζει πολύ καλά τα αιτήματα του Κοινοβουλίου και κατανοεί την αίσθηση του κατεπείγοντος, δήλωσε ο Μουρεσάν.

«Νιώθουμε ότι χρειάζεται μια πρόταση από την πλευρά τους που να ικανοποιεί το Κοινοβούλιο μέσα στις επόμενες ημέρες», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «ζήτημα πολιτικής βούλησης» από την εκτελεστική εξουσία να διορθώσει τις προτάσεις της.

«Έχουμε ακούσει και γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τρεις τομείς ανησυχίας για το Κοινοβούλιο, και σε αυτούς θα εμπλακούμε εποικοδομητικά μαζί τους», δήλωσε αξιωματούχος της Επιτροπής στο Politico.

Ο Πολωνός Επίτροπος αρμόδιος για τον προϋπολογισμό, Πιότρ Σεραφίν, θα πρέπει να συμβιβάσει τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου με τις πιέσεις από εξοργισμένα κράτη-μέλη — μερικά εκ των οποίων δηλώνουν ότι θα αντιδράσουν έντονα εάν η Επιτροπή τροποποιήσει ουσιαστικά την πρόταση του προϋπολογισμού.

«Η γερμανική κυβέρνηση … θα συμφωνήσει μόνο σε ένα θεμελιωδώς εκσυγχρονισμένο δημοσιονομικό πλαίσιο», ανέφερε Γερμανός αξιωματούχος.

Χώρες της Ανατολικής και της Νότιας Ευρώπης που επικρίνουν την πρόταση της Επιτροπής γενικά στηρίζουν τα επιχειρήματα του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με πολλούς αξιωματούχους.

Ένας διπλωμάτης —ο οποίος, όπως και άλλοι, μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας των συζητήσεων— δήλωσε ότι οι συνάδελφοί του παραπονιούνται όλο και περισσότερο ότι οι ευρωβουλευτές «μπλοκάρουν τα πάντα» και «διακινδυνεύουν να αφήσουν τις χώρες μας χωρίς σαφές επενδυτικό σχέδιο».