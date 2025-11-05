Το 24ο NAVIGATOR – The Shipping Decision Makers Forum 2025 επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, 09.00 -16.30 στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα “SHAPE THE SEAS” – ένα κάλεσμα προς τη ναυτιλιακή κοινότητα να σχεδιάσει ενεργά το μέλλον της θάλασσας.

Για σχεδόν τρεις δεκαετίες, το NAVIGATOR Forum αποτελεί ένα think tank ιδεών, στρατηγικής και διαλόγου, όπου οι Decision Makers της ναυτιλίας συναντώνται για να ανταλλάξουν εμπειρίες, να προβλέψουν τάσεις και να συνδιαμορφώσουν την πορεία ενός κλάδου που αποτελεί θεμέλιο της ελληνικής και παγκόσμιας οικονομίας. Η φετινή διοργάνωση εστιάζει στο πώς η ναυτιλιακή κοινότητα ανταποκρίνεται στις ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις, στην πράσινη μετάβαση, στην ψηφιακή επανάσταση και κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα – το πολύτιμο κεφάλαιο που συνεχίζει να αποτελεί την καρδιά της ναυτιλίας.

Το 24ο NAVIGATOR 2025 θα φιλοξενήσει κορυφαίους ομιλητές από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος, οι οποίοι θα καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους μέσα από ένα στοχευμένο πρόγραμμα συζητήσεων και παρουσιάσεων.

Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Αλεξανδράτος και ο Πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, H.E. Fang Qiu, ενώ σε πάνελ θα συμμετάσχει και ο Βρετανός Πρέσβης στην Ελλάδα, H.E. Matthew Lodge. Παρουσίαση έρευνας σχετικά με την εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης θα γίνει επίσης από τον Δρ. Κυριακο Σαμπατακάκη, Country Managing Director – ACCENTURE

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται να προκαλέσει η παρουσίαση των συμπερασμάτων του NAVIGATOR Assembly 2025, που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025, όπου 300 ανώτατα στελέχη από κορυφαίες ναυτιλιακές εταιρείες από όλο το φάσμα του ναυτιλιακού πλέγματος συμμετείχαν σε κλειστές θεματικές συζητήσεις, προσδιορίζοντας τις τάσεις και τα ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα τη ναυτιλία του μέλλοντος.

⚓ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 2025

Το φετινό Forum περιλαμβάνει πέντε διαδραστικά πάνελ, που αναδεικνύουν τις βασικές δυνάμεις αλλαγής του κλάδου:

Decarbonisation: From Oil to Green – The Transition Dilemma

Οι ρεαλιστικοί δρόμοι προς μια πράσινη, βιώσιμη ναυτιλία.

Disruption on Deck: Who Controls the Future of Smart Shipping

Ανατροπή στο Κατάστρωμα: Ποιος Ελέγχει το Μέλλον της Έξυπνης Ναυτιλίας

ESG Perspectives: Private vs. Listed Companies in Dialogue

Προοπτικές ESG: Διάλογος μεταξύ Ιδιωτικών και Εισηγμένων Εταιρειών

The Human Element Onboard & Ashore: Challenges to Tackle, Solutions to Unlock

Ο Ανθρώπινος Παράγοντας σε στεριά και θάλασσα: Προκλήσεις προς Αντιμετώπιση, Λύσεις προς Εφαρμογή

Sea Power & Global Politics: Who Rules the Shipping Routes?

Θαλάσσια Ισχύς και Παγκόσμια Πολιτική: Ποιος Κυριαρχεί στις Ναυτιλιακές Οδούς;

Με όραμα να συνεχίσει να αποτελεί τον πιο ουσιαστικό θεσμό διαλόγου της ελληνικής ναυτιλίας, το NAVIGATOR Forum 2025 φιλοδοξεί να εμπνεύσει, να προκαλέσει σκέψη και να φέρει ακόμη πιο κοντά όλους όσοι διαμορφώνουν τις θάλασσες του μέλλοντος.

