Η είσοδος του LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) στην Ευρώπη μετά την απόφαση των «27» για την απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου από το 2028 στις χώρες της Ε.Ε. ανάβει τα deals.

Το αμερικανικό LNG που θα αντικαταστήσει το ρωσικό φυσικό αέριο φέρνει νέους παίκτες στην αγορά και ευκαιρίες για μακράς διάρκειας συμβόλαια (long terms contracts). Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Η προμήθεια LNG στην Ευρώπη κυριαρχεί στην P-TEC

Στην Αθήνα αύριο 6 και μεθαύριο 7 Νοεμβρίου πραγματοποιείται το υπουργικό και επιχειρηματικό forum της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC).

Η διάσκεψη, πρόκειται για μία πρωτοβουλία των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου και Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ, με τον τελευταίο να επισκέπτεται, μάλιστα, σήμερα το απόγευμα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Στο επίκεντρο των εργασιών της P-TEC (συμμετέχουν οι ΗΠΑ, 24 ευρωπαϊκές χώρες και η ΕΕ) είναι το φυσικό αέριο και συγκεκριμένα το LNG. Η Ελλάδα επιδιώκει να καταστεί ενεργειακός κόμβος για τη μεταφορά αμερικανικού LNG στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στην Αθήνα το παρών θα δώσουν επίσης ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ, ο οποίος θα μετρά τη δεύτερη επίσημη επίσκεψη του στην Ελλάδα σε διάστημα λιγότερο από δύο μήνες, και ο υφυπουργός Εξωτερικών για τη Διαχείριση και τους Πόρους, Μάικλ Ρήγας.

Αλλά το μεγαλύτερο ενδιαφέρον αναμένεται να έχει η «απόβαση» 17 πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων και κολοσσών της τεχνολογίας.

Τα deals για το LNG με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της P-TEC ετοιμάζονται να ανακοινωθούν deals με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Την ελληνική δημόσια επιχείρηση που δραστηριοποιείται στο εμπόριο φυσικού αερίου κατέχοντας ένα μερίδιο της τάξεων του 40% στην εγχώρια αγορά αλλά και με επιταχυνόμενη εξωστρέφεια με εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω αγωγών στις βαλκανικές χώρες αλλά και στην Ουκρανία.

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας εισάγει LNG, συμμετέχει μετοχικά με 25% στο FSRU Αλεξανδρούπολης και ταυτόχρονα και έχει συμβόλαια προμήθειας αερίου με την Gazprom, το οποίο λήγει το 2026 αλλά και με τη Socarφέρνοντας αέριο από το Αζερμπαϊτζάν.

Στην Αθήνα αύριο και μεθαύριο θα βρίσκονται κορυφαίοι διεθνείς και κυρίως Αμερικανοί παίκτες στο LNG. Ξεχωρίζουν οι Cheniere και η ConocoPhilips, Venture Global LNG, Excelerate Energy και LNG Allies. Πληροφορίες θέλουν τη ΔΕΠΑ Εμπορίας να προχωρά σε συμφωνίες για προμήθεια LNG, το οποίο θα διαθέτει κατά κύριο λόγο στις βαλκανικές χώρες και την Ουκρανία.

Επίσης ποσότητες αμερικανικού LNG θα αντικαταστήσουν και το ρωσικό αέριο που εισάγει η ΔΕΠΑ Εμπορίας για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα θα βρίσκονται επίσης μεγάλοι κολοσσοί του upstream όπως η ExxonMobil και η αυστραλιανή Woodside Energy.

Το deal για το LNG της AKTOR και της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Το αμερικανικό LNG, όμως ελκύει και νέους παίκτες. Όπως τον Όμιλο AKTOR, ο οποίος με μερίδιο 60% και εταίρο τη ΔΕΠΑ Εμπορίας με συμμετοχή 40% συνέστησαν την εταιρεία ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε. (με διακριτικό AS LNG).

Ο AKTOR με κύριους μετόχους το εφοπλιστικό δίδυμο Δημήτρη Μπάκο και Ιωάννη Καϋμενάκη και τον Αλέξανδρο Εξάρχου μπαίνουν με σύμμαχο τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στην εμπορία και προμήθεια φυσικού αερίου είτε με τη μορφή του LNG είτε μέσω αγωγών.

Οι πληροφορίες θέλουν την AKTOR, να σπεύδει να αξιοποιήσει την επιχειρηματική ευκαιρία της υποκατάστασης του ρωσικού αερίου με LNG και μέσω της AS LNG να επενδύει κεφάλαια 1 δισ. δολ. σε τέσσερα LNG Carriers. Πηγές αναφέρουν ότι το εγχείρημα θα χρηματοδοτηθεί από το αμερικανικό fund DFC και στόχος της νεοσύστατης εταιρείας είναι η διακίνηση φυσικού αερίου 2 δισ. κυβικών μέτρων στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ποσότητες που θα αυξάνονται στο προαναφερόμενο μέγεθος από το 2030 και έπειτα.

Νέα κοινή συνεργασία

Πληροφορίες δεν αποκλείουν το deal AKTOR – ΔΕΠΑ Εμπορίας στο LNG να φέρει και νέα κοινή συνεργασία.

Πηγές δείχνουν το ενδεχόμενο εισόδου της AKTOR στη «Θερμοηλεκτρική Λάρισας» την εταιρεία που αναπτύσσει και θα λειτουργήσει μονάδα φυσικού αερίου ισχύος 792 MW. Συμμετέχουν με 35% η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η Volton (συμφερόντων Δημήτρη Μπάκου) με 10%.

Να σημειωθεί ότι πρόσφατα ο Πρόεδρος και CEO της AKTOR Αλέξανδρος Εξάρχου προανήγγειλε την περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του Ομίλου στην ενέργεια. Να σημειωθεί ότι μέχρι τώρα η AKTORδιαθέτει χαρτοφυλάκιο στις ΑΠΕ και την αποθήκευση ενέργειας.

