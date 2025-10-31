Το Πεντάγωνο έδωσε στον Λευκό Οίκο το πράσινο φως για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία, αφού αξιολόγησε ότι αυτό δεν θα επηρέαζε αρνητικά τα αμερικανικά αποθέματα, αφήνοντας την τελική πολιτική απόφαση στα χέρια του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς και Ευρωπαίους αξιωματούχους που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Τραμπ στην τελευταία συνάντηση του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο είχε υποστηρίξει ότι θα προτιμούσε να μην παρέχει τους πυραύλους στην Ουκρανία επειδή «δεν θέλουμε να χαρίζουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Το Πεντάγωνο είχε ενημερώσει τον Τραμπ πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι

Το θέμα αποκάλυψε το CNN, σύμφωνα όμως με το ίδιο ρεπορτάζ, το Πεντάγωνο είχε παραδώσει την αξιολόγηση του για τους Tomahawk πριν από την συνάντηση Τραμπ- Ζελένσκι και έτσι η άρνηση Τραμπ προκάλεσε έκπληξη, στους γνωρίζοντες, αφού ο Τραμπ ήταν ενήμερος ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τα αποθέματα στους πυραύλους όταν συζητήθηκε το θέμα. Αν ισχύουν τα παραπάνω αυτό σημαίνει ότι η αναδίπλωση του Αμερικανού προέδρου για τους Tomahawk είναι αποτέλεσμα της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μια μέρα πριν από την συνάντηση με τον Ζελένσκι, με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ δεν έχει αποκλείσει πλήρως το ενδεχόμενο παράδοση Tomahawk

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η άρνηση Τραμπ να δώσει Tomahawk στην Ουκρανία δεν είναι οριστική, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ τότε την είχε συνδέσει πρώτον με το τους χρειάζεται η Αμερική, αλλά και με την χρονική συγκυρία κατά την οποία σύμφωνα με τον ίδιο , καμία πλευρά δεν ήθελε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης. Με βάση τις εξελίξεις, αλλά και την απόφαση Τραμπ να ακυρώσει την συνάντηση στην Βουδαπέστη που υποτίθεται ότι είχαν συμφωνήσει με τον Πούτιν σε εκείνο το τηλεφώνημα, η εκτίμηση του προέδρου μπορεί και να έχει αλλάξει, όπως σημειώνει το CNN.

Υπάρχουν εκκρεμή επιχειρησιακά ζητήματα

Ανεξάρτητα πάντως από τα παραπάνω (για τα αποθέματα ή την πρόθεση Τραμπ να δώσει ή όχι Tomahawk) Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν και για κάτι ακόμα. Ανησυχούν για το πως η Ουκρανία θα εκπαιδευτεί και θα αναπτύξει τους πυραύλους καθώς όπως σημειώνουν υπάρχουν ακόμη πολλά επιχειρησιακά ζητήματα που θα πρέπει να επιλυθούν για να μπορέσει η Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους Tomahawk.

Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα τους εκτοξεύσει η Ουκρανία. Οι Tomahawk συνήθως εκτοξεύονται από πλοία επιφανείας ή υποβρύχια, όμως το Ναυτικό της Ουκρανίας είναι σε κακή κατάσταση. Έτσι οι πύραυλοι θα πρέπει να εκτοξευθούν στην ξηρά. Το Σώμα Πεζοναυτών και ο Στρατός των ΗΠΑ έχουν αναπτύξει επίγειους εκτοξευτές που θα μπορούσαν να παρασχεθούν στην Ουκρανία.

Αλλά σύμφωνα με το CNN, ακόμη και αν οι ΗΠΑ δεν παράσχουν εκτοξευτές, οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι πιστεύουν ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να βρει μια λύση. Ένας αξιωματούχος επεσήμανε ότι οι Ουκρανοί μηχανικοί κατάφεραν να αναπτύξουν μια λύση για να χρησιμοποιήσουν τους πυραύλους Storm Shadow που παρείχε το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι αρχικά σχεδιάστηκαν για να χρησιμοποιηθούν από σύγχρονα αεροσκάφη του ΝΑΤΟ και έπρεπε να ενσωματωθούν στον γερασμένο στόλο μαχητικών αεροσκαφών της Ουκρανίας της σοβιετικής εποχής.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία ελπίζει να επεκτείνει τις δυνατότητές της σε μεγάλο βεληνεκές μέχρι το τέλος του έτους, ώστε ο πόλεμος να τερματιστεί «με δίκαιους όρους» για τη χώρα.