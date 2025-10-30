Δύο Έλληνες υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος για τη συμμετοχή στη δολοφονία του Κύπριου επιχειρηματία Σταύρου Δημοσθένους.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για συμμετοχή στη δολοφονία εκ προμελέτης του 49χρονου επιχειρηματία και προέδρου του ποδοσφαιρικού σωματείου Καρμιώτισσα, που σημειώθηκε στις 17 Οκτωβρίου 2025 στην Κύπρο.

Ο 49χρονος επιχειρηματίας, Σταύρος Δημοσθένους, είχε εντοπιστεί νεκρός την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 μέσα στο πολυτελές όχημά του, φέροντας τραύματα από πυροβολισμούς.

Ποιος ήταν ο Σταύρος Δημοσθένους

Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στον χώρο του ποδοσφαίρου, με πολυετή παρουσία σε ομάδες της Λεμεσού. Συγκεκριμένα διετέλεσε πρόεδρος της Καρμιώτισσας και του Άρη, ενώ έχει υπάρξει και παράγοντας στον Απόλλωνα Λεμεσού κατά το παρελθόν.

Παράλληλα, ήταν γνωστός επιχειρηματίας στην κυπριακή πόλη και ασχολείται με το ποδόσφαιρο για πάρα πολλά χρόνια.

Μάλιστα πριν από μερικούς μήνες είχε βρεθεί στο προσκήνιο για την προεδρία της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου μετά την παραίτηση του Γιώργου Κούμα, που ήταν ο πρόεδρος της ΚΟΠ, όμως τελικά αποφάσισε να μην συμμετέχει και να μην διεκδικήσει τη θέση.