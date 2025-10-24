Απίστευτο και όμως πραγματικό. Για κλοπή δημόσιας περιουσίας συνελήφθη ένας συνταξιούχος στη Θεσσαλονίκη.

Οχι δεν εμπλέκεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκοψε όμως ένα κλαδάκι δεντρολίβανο από παρτέρι νοσοκομείου.

Το «FBI» της Ασφάλειας του νοσοκομείου τον συνέλαβε με αποτέλεσμα ο ηλικιωμένος άνθρωπος να υποβληθεί σε απίστευτη ταλαιπωρία.

Κρατήθηκε περισσότερες από 7 ώρες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άντρας βρισκόταν στο νοσοκομείο γιατί είχε επισκεφτεί έναν συγγενή του που νοσηλεύεται. Καθώς έκανε τη βόλτα του στο προαύλιο, έκοψε το κλαδάκι του δεντρολίβανου από το παρτέρι. Ο σεκιούριτι του νοσοκομείου τον είδε και τον κατηγόρησε για κλοπή δημόσιας περιουσίας.

Ο άντρας συνελήφθη και ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία, με αποτέλεσμα να παραμείνει στα κρατητήρια για 7 ώρες.

Οι αστυνομικές Αρχές ενημέρωσαν τον εισαγγελέα ο οποίος και διέταξε να αφεθεί ελεύθερος ο…. κατηγορούμενος, ενώ το νοσοκομείο δε θέλησε να δώσει περισσότερη έκταση στο συμβάν.