Μάχη να κρατηθεί στη ζωή δίνει η 70χρονη που δέχτηκε επίθεση με πέτρα από έναν 38χρονο άστεγο στη Γλυφάδα. Η γυναίκα βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση για έκτο 24ωρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 38χρονος φαίνεται ότι νοσηλευόταν αρκετές φορές και παράλληλα υπήρχαν και οι συλλήψεις για μικροαδικήματα. Σε βάρος του εκκρεμούσε μια απόφαση για εγκλεισμό από το 2024 η οποία δημοσιεύθηκε 6 μήνες αργότερα.

Μόνο τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025 είχε φύγει δύο φορές από το Αιγινήτειο και μια από την Ψυχιατρική Κλινική της Νίκαιας, αλλά από το 2016 μπαινόβγαινε και σε άλλα ιδρύματα.

Όπως προκύπτει από την έρευνα ο άνδρας είχε διαπληκτιστεί με την γυναίκα 3-4 μέρες νωρίτερα και η Αστυνομία είχε βρεθεί στο σημείο και είχε καταγράψει το περιστατικό. Ωστόσο ο άνδρας συνέχιζε να μένει σε αυτό το παράπηγμα στην Μαρίνα, προκαλώντας τον φόβο στους γύρω του.

«Την είχε απειλήσει

«Η γυναίκα ερχόταν κάθε πρωί και τάιζε τα γατάκια της» είπε φίλη της στο MEGA. «Ο άνδρας βγήκε από το σημείο που έμενε και της είπε «σήκω φύγε». Πάει να φύγει η κυρία και αυτός πήρε μια πέτρα και την χτύπησε στο κεφάλι. Εμείς κολυμπούσαμε εδώ και δεν την είδαμε, καταλάβαμε ότι αργούσε να έρθει και εκείνη την στιγμή είδαμε έναν κύριο που την βρήκε και καλέσαμε ασθενοφόρο, ήταν αιμόφυρτη και δεν μπορούσε να μιλήσει» ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Μάλλον την είχε απειλήσει και νωρίτερα και της είχαμε πει να μην ξαναπάει εκεί πέρα. Δεν μας πλησίαζε εκεί που κολυμπούσαμε δεν είχαμε επαφή μαζί του».