Νέα στοιχεία έχουν προκύψει για την υπόθεση του διπλού φονικού στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στα χέρια της ανακρίτριας Καλαμάτας βρίσκονται τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, τα οποία πρόκειται να ρίξουν φως στα θολά σημεία της υπόθεσης.

Τουλάχιστον επτά κινητά τηλέφωνα έχουν αναλυθεί από το Τμήμα Ανθρωποκτονιών και τα στοιχεία έχουν ήδη αποσταλεί στις ανακριτικές αρχές.

Το κρίσιμο κενό στην υπόθεση της Φοινικούντας

Όπως σημειώνεται, μέσα από την ανάλυση στοιχείων και βάσει των απολογιών που έγιναν υπό άκρα μυστικότητα αυτή την εβδομάδα, παρατηρούνται κενά και αντιφάσεις στο θρίλερ της Φοινικούντας.

Το πιο κρίσιμο κενό, που καλούνται οι Αρχές να δώσουν απαντήσεις, είναι το πως βρέθηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός μέχρι την Καλαμάτα μετά τη δολοφονία.

Οι Αρχές ιχνηλάτησαν τη διαδρομή που ακολούθησε ο 22χρονος και θεωρούν βέβαιο το γεγονός ότι υπήρξε και άλλο άτομο, το οποίο μετέφερε τον κατηγορούμενο από τον περιμετρικό της Καλαμάτας προκειμένου να αποφύγει τις κάμερες.

«Ο 68χρονος φοβόταν για τη ζωή του»

Πληροφορίες από το φιλικό περιβάλλον του 68χρονου επιχειρηματία αναφέρουν πως το θύμα φοβόταν για τη ζωή του το τελευταίο διάστημα.

«Η εντολέας μου έχει πολύ καλή επαφή από τότε που γεννήθηκε με τον 68χρονο. Έχει πολλά στοιχεία και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για το έργο της ανακρίτριας. Φαίνεται ότι ο άνθρωπος αυτός εδώ και καιρό φοβόταν για τη ζωή του», είπε στο MEGA η Κατερίνα Φραγκάκη, δικηγόρος της ανιψιάς του θύματος.

Η ανιψιά του 68χρονου από την πλευρά της τονίζει πως θα πρέπει να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στη διπλή δολοφονία.

Όλα τα σενάρια παραμένουν ανοιχτά για την υπόθεση της Φοινικούντας, καθώς τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει ανοίγουν το δρόμο για την έκδοση νέων ενταλμάτων σύλληψης.

Αυτά είναι τα 4 ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν

Οι αστυνομικοί εξετάζουν εξονυχιστικά τις επικοινωνίες των δύο 22χρονων κατηγορουμένων, εστιάζοντας στις ώρες των κλήσεων και στα πρόσωπα με τα οποία ήρθαν σε επαφή.

Ο δικηγόρος, Τάσος Ντούγκας, μιλώντας στο Mega για την υπόθεση σημείωσε ότι «τα βασικά στοιχεία που πρέπει να απαντηθούν είναι 4».

Το πρώτο είναι ποιες συνθήκες αλλαγής στις διαθήκες.

είναι ποιες συνθήκες αλλαγής στις διαθήκες. Το δεύτερο , πού είναι τα όπλα και η περούκα. Και να βρεθεί σε ποιον ανήκει το όπλο.

, πού είναι τα όπλα και η περούκα. Και να βρεθεί σε ποιον ανήκει το όπλο. Το τρίτο στοιχείο είναι τα τηλέφωνα.

στοιχείο είναι τα τηλέφωνα. Το τέταρτο και πολύ σημαντικό, είναι η αναπαράσταση της δολοφονίας».