Το πνεύμα της Nouvelle Vague συνεχίζει να περιπλανιέται ανάμεσά μας, όχι μόνο στις σκοτεινές αίθουσες, αλλά στους δρόμους, τα πρόσωπα, τις μικρές δικές μας στιγμές που μοιάζουν δανεισμένες από ταινία του Godard. Κι όμως, μία ολόκληρη αισθητική που επέζησε των δεκαετιών, έσπασε το φράγμα του χρόνου, ξεχείλισε έξω από την οθόνη και βρήκε τον δρόμο στις ζωές μας.

Τη βλέπεις στα pixie cuts και στις ατημέλητες φράντζες τύπου Jane Birkin, στα trench coats και τους μπερέδες που ξαναβγαίνουν στους δρόμους, στα loafers που μας «ταξιδεύουν» από Εξάρχεια για Παρίσι. Ζει στις μελωδίες των Cigarettes After Sex και των Beach House, στην απύθμενη, γοητευτική μελαγχολία της Charlotte Gainsbourg. Η Nouvelle Vague είναι το φιλμικό grain των αναμνήσεών μας, ένα φίλτρο που κάνει το καθημερινό να μοιάζει κινηματογραφικό. Δεν είναι μόδα αλλά τρόπος να βλέπεις τη ζωή και να τη ζεις: Κάνοντας μία ήρεμη επανάσταση, με μία κάμερα στον ώμο ή το χέρι και με το βλέμμα στραμμένο στην ποίηση που μας περιβάλλει, σε κάθε τι που «μικρό», απλό, καθημερινό, αλλά ανεκτίμητο.

Αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ο Richard Linklater με την ταινία Nouvelle, η οποία θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες από 31 Οκτωβρίου και πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στο Cinobo. Υποψήφια για Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, η νέα ταινία τους σπουδαίου σκηνοθέτη είναι μια ερωτική επιστολή προς το γαλλικό νέο κύμα, αλλά και μία υπενθύμιση πως κάθε γενιά αξίζει να δώσει τη δική της επανάσταση. Ο σκηνοθέτης που οραματίστηκε το επικό Boyhood και μας έκανε να ερωτευτούμε με την ιδέα του έρωτα στο Before Trilogy, αυτή τη φορά μας παρασύρει για κινηματογραφικές… αλητείες στο Παρίσι των ’60s, αναπλάθοντας τα παρασκήνια της εμβληματικής ταινίας του Γκοντάρ «Με κομμένη την ανάσα».

Κάθε σκηνή της ταινίας Nouvelle Vague λειτουργεί σαν σύντομο μάθημα αυτής της επαναστατικής κινηματογραφικής γλώσσας: Οι μακρές λήψεις στους δρόμους του Παρισιού, οι φυσικοί διάλογοι, οι τυχαίες συναντήσεις και οι αμήχανες σιωπές ανάμεσα στους χαρακτήρες, όλα αναδεικνύουν την ουσία του γαλλικού νέου κύματος: τη ζωή όπως είναι, με μικρές παραφωνίες, στιγμές αμηχανίας Κι ασυναίσθητες, απρόσμενες εκρήξεις συναισθήματος.

Το cast ενσαρκώνει με αυθεντικότητα τους θρυλικούς δημιουργούς του γαλλικού νέου κύματος, ενώ βλέπουμε τη Zoey Deutch ως Jean Seberg, τον Guillaume Marbeck στον ρόλο του Jean-Luc Godard και τον Adrien Rouyard ως François Truffaut Με το αβαντάζ ενός ευρηματικού κινηματογραφικού εγχειρήματος, ο Richard Linklater εδώ πειραματίζεται ξανά με τον χρόνο και την αφήγηση, ξαναζωντανεύοντας το Παρίσι των ’60s μέσα από μια ματιά νοσταλγική και σύγχρονη.

Οι λεπτομέρειες της εποχής από τις στολές και τα αντικείμενα μέχρι τις μικρές αστείες ή αμήχανες στιγμές των χαρακτήρων, μεταφέρουν μία αίσθηση αυθεντικότητας που αναμφίβολα σπανίζει στη σύγχρονη κινηματογραφία. Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φτάνει ακριβώς τη στιγμή που το σινεμά φαίνεται να το χρειάζεται περισσότερο, κυρίως ως μία υπενθύμιση για το τι πραγματικά σημαίνει μαγεία στη μεγάλη οθόνη.

Αν θέλουμε, λοιπόν, να ζήσουμε για λίγο τον παλμό μίας εποχής που άλλαξε για πάντα τον τρόπο που βλέπουμε κινηματογράφο, η νέα ταινία του Linklater είναι ακριβώς αυτό. Στις 31 Οκτωβρίου η Nouvelle Vague ζωντανεύει ξανά στις ελληνικές αίθουσες και σύντομα θα είναι διαθέσιμη και στο Cinobo, θυμίζοντάς μας πως η πραγματική δύναμη της μεγάλης οθόνης δεν βρίσκεται στις υπερβολές των blockbusters, αλλά στην ικανότητα μίας ταινίας να σε κάνει να δεις τον κόσμο με άλλα μάτια.