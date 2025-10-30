Σχεδόν βέβαιο είναι ότι η ΕΚΤ θα αφήσει τα επιτόκια αμετάβλητα για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση την Πέμπτη εκτιμούν 88 του Reuters, οι οποίοι λένε ότι η τράπεζα θα απολαύσει μια σπάνια περίοδο χαμηλού πληθωρισμού και σταθερής ανάπτυξης ακόμη και εν μέσω αναταραχών που προκαλούνται από τις μεταβαλλόμενες εμπορικές σχέσεις.

Οι αξιωματούχοι της ΕΚΤ μείωσαν τα επιτόκια κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες συνολικά φέτος μέχρι τον Ιούνιο, αλλά έκτοτε έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν βιάζονται να αλλάξουν πολιτική δεδομένου ότι ο πληθωρισμός βρίσκεται στον στόχο, ένα ιδανικό σημείο που ούτε η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, ούτε η Τράπεζα της Αγγλίας ούτε η Τράπεζα της Ιαπωνίας έχουν επιτύχει.

Ωστόσο, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είναι απίθανο να κλείσει την πόρτα σε περαιτέρω χαλάρωση, καθώς το συνεχώς μεταβαλλόμενο δασμολογικό καθεστώς των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη αφήσει το αποτύπωμά του στην οικονομία, πράγμα το οποίο διατηρεί υψηλά την αβεβαιότητα και αυξάνει τον κίνδυνο ο πληθωρισμός να πέσει πολύ χαμηλά.

Η Λαγκάρντ πιθανότατα θα εμμείνει στο μότο ότι η ΕΚΤ βρίσκεται σε «καλή θέση» και ότι τα εισερχόμενα δεδομένα θα είναι εκείνα που θα καθοδηγήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, οι οποίοι μπορούν να δεχθούν μικρές αποκλίσεις από τον στόχο για τον πληθωρισμό και δεν θα προσπαθήσουν να κάνουν πιο περίπλοκη την πολιτική τους.

«Η πιθανότητα που βλέπει η αγορά για μια ακόμη μείωση των επιτοκίων το 2026, όπως στο βασικό μας σενάριο, έχει αυξηθεί ελαφρώς τις τελευταίες εβδομάδες, αλλά φαίνεται να συμφωνεί με την άποψή μας ότι το εμπόδιο για περαιτέρω μειώσεις είναι σχετικά υψηλό», δήλωσε στο Reuters ο Ανατόλι Ανένκοφ της Societe Generale.

Τα δεδομένα από την τελευταία συνεδρίαση συμφωνούν με την τελευταία πρόβλεψη της ΕΚΤ για μέτρια αλλά σταθερή ανάπτυξη και διατήρηση του πληθωρισμού γύρω από τον στόχο.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα, όπως μετράται σε έρευνα των υπευθύνων αγορών, επιταχύνεται, το κλίμα στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της ευρωζώνης, βελτιώνεται και οι επιχειρήσεις γίνονται πιο αισιόδοξες, εν μέρει επειδή το τοπίο σε σχέση με τους δασμούς αρχίζει να ξεκαθαρίζει.

Ωστόσο, αυτές οι σχετικά αισιόδοξες αναφορές αντισταθμίζονται από πιο ζοφερά στοιχεία που δείχνουν ότι η βιομηχανία συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρά εμπόδια, οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ έχουν μειωθεί απότομα, ενώ αυξάνονται οι ενδείξεις ότι η Κίνα κάνει ντάμπινγκ σε ευρωπαϊκές αγορές με αγαθά που δεν μπορεί να πουλήσει στις ΗΠΑ.

Σκιαγραφώντας το άμεσο μέλλον

Το πραγματικό ερώτημα, λένε οι αναλυτές, είναι εάν οι προοπτικές μπορούν να παραμείνουν σε τόσο καλή ισορροπία, δεδομένου του συνεχιζόμενου πλήγματος από τους δασμούς, του αναπροσανατολισμού του κινεζικού εμπορίου προς την ΕΕ και των αδύναμων εξαγωγών.

«Οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες έχουν γίνει σημαντικά πιο αυστηρές», επισημαίνει η Bank of America. «Η ΕΚΤ θα δυσκολευτεί να αποφύγει να αντικατοπτρίσει μια μεγαλύτερη ή/και πιο επίμονη υποτίμηση του πληθωρισμού στις ενημερωμένες προβλέψεις της τον Δεκέμβριο».

Το ισχυρό ευρώ επηρεάζει επίσης τον πληθωρισμό, αλλά το νόμισμα έχει σταθεροποιηθεί τις τελευταίες εβδομάδες και ο αυστηρός τόνος του προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Τζερόμ Πάουελ, μετά τη μείωση των επιτοκίων την Τετάρτη, ενδέχεται να περιορίσει τα περαιτέρω κέρδη.

Ο κίνδυνος υποτίμησης του επιτοκίου θα ενίσχυε την επιχειρηματολογία υπέρ ενός «ελαφρώς χαμηλότερου» επιτοκίου πολιτικής, υποστήριξε πρόσφατα ο επικεφαλής οικονομολόγος της ΕΚΤ, Φίλιπ Λέιν, ένα μήνυμα που συνάδει με την τιμολόγηση της αγοράς, θέτοντας την πιθανότητα μιας τελευταίας μείωσης έως τον επόμενο Ιούνιο σε περίπου 50%.

Ωστόσο, η πλειοψηφία των οικονομολόγων και πολλοί υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής εξακολουθούν να βλέπουν τα επιτόκια να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υπόθεση ότι η αβεβαιότητα θα εξασθενήσει, τα νοικοκυριά έχουν πολλές αποταμιεύσεις να ξοδέψουν και η γερμανική κυβέρνηση αυξάνει απότομα τις δαπάνες.

«Η σταθερή αγορά εργασίας, ο αναπτυσσόμενος τομέας των υπηρεσιών και τα δημοσιονομικά κίνητρα στη Γερμανία θα δώσουν ώθηση στην οικονομία της ευρωζώνης τους επόμενους μήνες», δήλωσε ο Φέλιξ Σμιτ, οικονομολόγος της Berenberg.

Ο πληθωρισμός θα μπορούσε να υπολείπεται του στόχου της ΕΚΤ το επόμενο έτος, αλλά στη συνέχεια φαίνεται να επανέρχεται και οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν καταστήσει σαφές ότι μπορούν να ανεχθούν προσωρινές αποκλίσεις.

Η πραγματική δοκιμασία αυτής της αντοχής πιθανότατα θα έρθει τον Δεκέμβριο, όταν η τράπεζα παρουσιάσει νέες προβλέψεις, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών εκτιμήσεων για το 2028.

Πηγή: ot.gr