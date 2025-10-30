Ο πολυαγαπημένος και διαχρονικότερος παιδικός ήρωας της λαϊκής μας παράδοσης αναλαμβάνει σ’ αυτόν τον κύκλο παραστάσεων να συστήσει στα παιδιά τον κόσμο των αρχαίων ελληνικών μύθων, των ηρώων της φαντασίας και των θαυμάτων.

Ο Καραγκιόζης με τον χαρακτηριστικό περιπετειώδη και σκανταλιάρικο τρόπο του συναντιέται με τους ήρωες της μυθολογίας μας και ζωντανεύει στο πανί θεϊκές περιπέτειες και ηρωικές σκανταλιές.



Ο Καραγκιόζης μπλέκει σε μια αρχαία περιπέτεια όταν ο βασιλιάς Αιγέας τον καλεί να βοηθήσει τον γιο του, τον Θησέα, να ταξιδέψει στην Κρήτη και να αντιμετωπίσει τον τρομερό Μινώταυρο. Στην Κρήτη, με τη βοήθεια της Αριάδνης και του κουβαριού της, μπαίνουν μαζί στον Λαβύρινθο. Ο Καραγκιόζης, με τις γκάφες και τις ατάκες του, καταφέρνει να μπερδέψει τον Μινώταυρο, βοηθώντας έτσι τον Θησέα να τον νικήσει. Η Αθήνα σώζεται και ο Καραγκιόζης επιστρέφει ζητώντας αύξηση και…. σουβλάκια!

Με ζωντανή μουσική!

Η φόρμα του θεάτρου σκιών με μέσο τον ελαφρύ και παιγνιώδη χαρακτήρα της αποτελεί ιδανικό τρόπο για τη μεταφορά γνώσεων στα παιδιά. Οι αρχαίοι ελληνικοί μύθοι και οι ιστορίες μεταφέρονται με τρόπο προσιτό και πολύ γοητευτικό δια στόματος του οικείου τους ήρωα Καραγκιόζη.

Ο μπερντές και οι φιγούρες των πολύχρωμων σκιών απελευθερώνουν και δυναμώνουν τη δημιουργική φαντασία μικρών και μεγάλων σ ένα παιχνίδι γεμάτο γνώση!

Παίζει ο Σωκράτης Κοτσορές

Φιγούρες Σπύρος Αγγελόπουλος, Σωκράτης Κοτσορές

Αφίσα/εικαστική επιμέλεια Σπύρος Αγγελόπουλος

Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Γιώτα Δημητριάδη

Παραγωγή Θέατρο ΕΛΕΡ , vd ARTS

ΘΗΣΕΑΣ ΚΑΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΣ

Κυριακή 9, 16 και 23 Νοεμβρίου

Κυριακή 9, 16 και 23 Νοεμβρίου Ώρα : 17.00

Διάρκεια 70’

Για παιδιά από 3 ετών

Προσεχώς: «Οι δώδεκα θεοί του Ολύμπου: Αργοναυτική εκστρατεία»

Φρυνίχου 10

Κρατήσεις: 2117363928

Τιμή εισιτηρίου από 8 ευρώ