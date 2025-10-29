Με μια απόφαση που ταράζει τα νερά στην Βοσνία – Ερζεγοβίνη, το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ήρε τις κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στον εθνικιστή ηγέτη των Σερβοβοσνίων Μίλοραντ Ντόντικ, τους συμμάχους του, τα μέλη της οικογένειάς του και τις εταιρείες που σχετίζονταν μαζί του, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC).

Η OFAC δεν εξήγησε για ποιον λόγο ήρε τις κυρώσεις σε βάρος δεκάδων στενών συνεργατών του Ντόντικ, συμπεριλαμβανομένων και υπουργών, καθώς επίσης και σε βάρος του γιου και της κόρης του. Σερβοβόσνιοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι εργάζονταν μυστικά για την εγκαθίδρυση μιας «νέας σχέσης» με την Ουάσινγκτον.

Ποιος είναι ο Ντόντικ

Ο Ντόντικ είναι ο πρώην πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας. Τον Αύγουστο, με δικαστική απόφαση, καθαιρέθηκε και του απαγορεύτηκε η ανάμιξη στην πολιτική σκηνή της χώρας. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από τις ΗΠΑ το 2017 επειδή αψηφούσε την ειρηνευτική συνθήκη του Ντέιτον, με την οποία τερματίστηκε ο πόλεμος στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και η χώρα δεν διαλύθηκε. Ο φιλορώσος εθνικιστής Ντόντικ είχε ταχθεί υπέρ της απόσχισης της Σερβικής Δημοκρατίας και αρνήθηκε να παραιτηθεί από την προεδρία.

Στις 18 Οκτωβρίου οι Σερβοβόσνιοι βουλευτές εξέλεξαν έναν μεταβατικό πρόεδρο, παραδεχόμενοι επισήμως για πρώτη φορά ότι ο Ντόντικ δεν έχει πλέον ρόλο, μετά τη δικαστική απόφαση σε βάρος του. Ο προσωρινός πρόεδρος, που είναι σύμμαχός του, θα ασκήσει τα καθήκοντα αυτά μέχρι τη διεξαγωγή πρόωρων εκλογών, στις 23 Νοεμβρίου.

Το κοινοβούλιο ακύρωσε επίσης ορισμένους νόμους περί αυτονομίας που είχαν εγκριθεί τον τελευταίο χρόνο, αφού ασκήθηκε δίωξη στον Ντόντικ επειδή αψηφούσε τις αποφάσεις του διεθνούς ειδικού απεσταλμένου για τη Βοσνία και του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ χαιρέτισε την άρση των κυρώσεων, σημειώνοντας ότι ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών των ΗΠΑ «να αποκλιμακώσουν την κρίση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη».