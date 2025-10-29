Η Παρτίζαν θα είναι η πέμπτη διαφορετική ομάδα της Euroleague, στην οποία θα αγωνιστεί ο Νικ Καλάθης. Η ομάδα από το Βελιγράδι ήρθε σε συμφωνία με τη Μονακό και ο Έλληνας ομογενής γκαρντ θα βγάλει το υπόλοιπο της σεζόν υπό τις οδηγίες του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Οι δυο τους ξανασμίγουν μετά το 2012, μετά δηλαδή από 13 χρόνια!

A true league legend, @Nick_Calathes15, has joined forces with the Serbian powerhouse @PartizanBC! ✍️ pic.twitter.com/zQ0tKRcWjw — EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2025

Τι έχει κάνει ο Καλάθης στην καριέρα του

Ο 36χρονος πλέι μέικερ εντάσσεται στην Παρτίζαν ως ο κορυφαίος πασέρ (μπροστά από τον Κώστα Σλούκα) με 2.135 ασίστ και «κλέφτης» (μπροστά από τον Δημήτρη Διαμαντίδη) με 460 κλεψίματα στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μετά τον Παναθηναϊκό, με τον οποίο είχε στεφθεί πρωταθλητής Ευρώπης το 2011 και στον οποίο επέστρεψε από το 2015 ως το 2020, αγωνίστηκε σε Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε όντας βασικό στέλεχος αμφότερων. Πέρυσι και λόγω ενός τραυματισμού έχασε μεγάλο μέρος της σεζόν με τη Μονακό, με αποτέλεσμα να έχει τα χαμηλότερα νούμερα της καριέρας του. Εφέτος δεν υπολογιζόταν από τον Βασίλη Σπανούλη και οι Μονεγάσκοι αναζητούσαν καιρό φόρμουλα αποδέσμευσης.

Η ευκαιρία βρέθηκε μετά την έναρξη της περιόδου. Στην Παρτίζαν πηγαίνει για να καλύψει τα κενά στην περιφέρεια μετά τους τραυματισμούς που υπέστησαν οι Κάρλικ Τζόουνς και Σέικ Μίλτον. Αντιστοίχως για τη φροντ λάιν αποκτήθηκε ο Μπρούνο Φερνάντο από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα ρεκόρ καριέρας του Καλάθη στην Euroleague είναι οι 31 πόντοι από το 2018, τα 13 ριμπάουντ από το 2022 και οι 18 ασίστ από το 2020. Κατά μέσο όρο έχει 8.9 πόντους, 3.7 ριμπάουντ, 5.8 ασίστ και 1.2 κλέψιμο ανά ματς. Έχει ψηφιστεί δύο φορές μέλος της κορυφαίας πεντάδας στην Euroleague και ήταν επίσης MVP του Eurocup το 2012-13 ως παίκτης της ρωσικής Λοκομοτίβ Κουμπάν.