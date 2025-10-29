Με τις κατηγορίες της θανατηφόρου σωματικής βλάβης και ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του 82χρονου πατέρα του οδηγείται αύριο στον Εισαγγελέα ένας 50χρονος άντρας από τον Ίασμο Ροδόπης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιου όχι για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, καθώς ή νεκροψία αναφέρει ως αιτία θανάτου του ηλικιωμένου την καρδιακή ανακοπή.

Ειδικότερα, ο 82χρονος άντρας βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι, ενώ νωρίτερα είχε δεχθεί επίθεση από τον γιο του. Μάλιστα, το θύμα έφερε τραύματα στο κεφάλι από το θύτη, ο οποίος μάλιστα φέρεται να χρησιμοποίησε ένα μπαστούνι υποβοήθησης κίνησης, το οποίο κατασχέθηκε από την Αστυνομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το Mega, ο 50χρονος γιος του θύματος και φερόμενος ως δράστης της επίθεσης, ενδέχεται να αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα.