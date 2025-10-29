Σε παρέμβαση από τις Βρυξέλλες προέβη ο ευρωβουλευτής και μέλος της επιτροπής προϋπολογισμού του Ευρωκοινοβουλίου Νικόλας Φαραντούρης με αφορμή τους δείκτες φτώχειας που δημοσίευσε η Εurostat. «Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο μέσος όρος των πολιτών που δεν τα βγάζουν πέρα ανέρχεται στο 17%. Στη Βουλγαρία είναι 37%. Και στην Ελλάδα 67%. Επτά στους δέκα Έλληνες δηλώνουν ότι φτωχοποιούνται και δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τα εισοδήματά τους» επεσήμανε σχετικά και αναρωτήθηκε αν «μας τιμούν αυτά τα ποσοστά».

Σύμφωνα με τον Κεφαλλονίτη καθηγητή, «η κλιμακούμενη ακρίβεια και η αντίστοιχη φτωχοποίηση οφείλεται στην απουσία ελέγχων στην αγορά και στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων και παρεμβάσεων. Η Ελλάδα κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 έχει ποσοστό εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων (ΦΠΑ, ΕΦΚ κλπ.) προς ΑΕΠ, με 14,5%. Πρόκειται για το δεύτερο ρεκόρ μεγαλύτερων εισπράξεων φόρων επί των προϊόντων ως προς ΑΕΠ στην Ελλάδα από το δεύτερο τρίμηνο του 1999 (το πρώτο ήταν το 2022 με 14,6%)». Όπως συμπλήρωσε «η κυβέρνηση επιλέγει τα υπερέσοδα όλο το διάστημα της κρίσης ακρίβειας».

Η κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς άλλων κρατών

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ προέτρεψε την ελληνική κυβέρνηση να μελετήσει τους προϋπολογισμούς των υπολοίπων ευρωπαϊκών κρατών μελών που έχουν κατατεθεί στην Κομισιόν. «Η Ελληνική κυβέρνηση επιλέγοντας να μην αγγίξει τα υπερκέρδη των τραπεζών και τα υπερβολικά μερίσματα, όπως έχουν κάνει άλλες χώρες, στερεί πάνω από €7 δισ. ελαφρύνσεων από εισόδημα των πολιτών» τόνισε.

Όπως υποστήριξε σχετικά ο Νικόλας Φαραντούρης, Αυστρία, Σλοβενία, Ιταλία, Ιρλανδία και Ολλανδία προβλέπουν στους νέους Προϋπολογισμούς τους συγκεκριμένα μέτρα εσόδων από ειδικό τέλος ή φόρο που επιβάλλεται στις τράπεζες. Η Ιταλία έχει εντάξει επισήμως στον Προϋπολογισμό του 2026 την είσπραξη €11 δισ. από τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες για την επόμενη τριετία. Η Αυστρία, Σλοβενία και Ολλανδία προβλέπουν αύξηση φορολογικών συντελεστών ή εφάπαξ τελών επιχειρήσεων που παρουσιάζουν υπερκέρδη, ενώ Αυστρία και Λετονία προβλέπουν αύξηση φορολόγησης μερισμάτων.

«Χάρη στα αυξημένα έσοδα από τα τέλη τραπεζών και τη φορολόγηση της αισχροκέρδειας, δίνεται η δυνατότητα να ελαφρύνουν τους πολίτες και την οικονομία με μειώσεις ΕΦΚ στα καύσιμα (Ολλανδία, Σλοβενία), μειώσεις ΦΠΑ τρόφιμα (Ιρλανδία, Κύπρος, Λετονία και Ιταλία) και σε δραστικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας όπως μείωση συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ιταλία, Πορτογαλία, Εσθονία, Γερμανία, Μάλτα & Ολλανδία), αύξηση ελαχίστου εγγυημένου εισοδήματος (Πορτογαλία, Γερμανία), αύξηση προσλήψεων και αποδοχών στην Υγεία (Ιταλία), αύξηση μισθών δημοσίου τομέα (Ιταλία), αύξηση επιδομάτων αναπηρίας (Εσθονία), αύξηση συντάξεων (Εσθονία). Γιατί δεν το κάνει και η Ελλάδα;» κατέληξε με βάση τα παραπάνω.