Σε μια κίνηση που αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στις ισορροπίες του κλάδου των τσιπ, αλλά και σε γεωοπολιτικό επίπεδο, προχώρησε η Nvidia με την ανακοίνωση επένδυσης 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Intel. Η απόφαση της Nvidia να στηρίξει με μια τέτοια επένδυση την ιδιαίτερως προβληματική αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ, έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την ανακοίνωση από τον Τραμπ για εξαγορά του 10% της Intel από την κυβέρνηση του, αλλά και μόλις μερικά 24ώρα μετά από τις ανακοινώσεις της Κίνας περί αποκλεισμού της Nvidia από την κινεζική αγορά.

«Βόμβα» στην αγορά τσιπ που «καίει» και την Ταϊβάν

Από τα όσα έγιναν γνωστά, η συμφωνία Nvidia- Intel οποία περιλαμβάνει ένα σχέδιο ανάπτυξης από κοινού τσιπ για υπολογιστές και για κέντρα δεδομένων. Αυτό όπως τονίζουν οι ειδικοί αποτελεί πιθανό κίνδυνο για τον κολοσσό των τσιπ, την TSMC της Ταϊβάν, η ύπαρξη της οποίας μέχρι τώρα αποτελούσε έναν από τους πολλούς παράγοντες οι οποίοι κρατούσαν την Κίνα μακριά της.

Η TSMC κατασκευάζει -τουλάχιστον ακόμα- τους πιο εξελιγμένους επεξεργαστές της Nvidia, όμως η τελευταία επένδυση της Nvidia στην Intel μπορεί να σηματοδοτεί αν όχι το τέλος της συνεργασίας αυτής, τότε σίγουρα την αρχή της αποδυνάμωσης της. Αντίστοιχα η επένδυση στην Intel, προκαλεί ερωτηματικά και για την AMD, η οποία είναι η βασική ανταγωνίστρια της Intel όσον αφορά στην προμήθεια τσιπ σε κέντρα δεδομένων.

Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές της Intel

Με την ανακοίνωση της κίνησης της Nvidia, οι μετοχές της Intel σημείωσαν άνοδο άνω του 32% στις προσυνεδριακές συναλλαγές, ενώ της Nvidia σημείωσαν άνοδο άνω του 3%. Η AMD υποχώρησε σχεδόν 4% και οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο των ΗΠΑ μετοχές της TSMC υποχώρησαν κατά 2%.

Η Nvidia, της οποίας τα τσιπ τροφοδοτούν την παγκόσμια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι θα πληρώσει 23,28 δολάρια ανά μετοχή για την κοινή μετοχή της Intel, μια τιμή ελαφρώς χαμηλότερη από τα 24,90 δολάρια στα οποία έκλεισαν οι μετοχές της Intel την Τετάρτη.

Ωστόσο, η τιμή αυτή είναι υψηλότερη από τα 20,47 δολαρίων ανά μετοχή που πλήρωσε η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για να πάρει το 10% της Intel.

Η Nvidia θα γίνει ένας από τους μεγαλύτερους μετόχους της Intel, πιθανώς κατέχοντας το 4% ή περισσότερο της εταιρείας μετά την έκδοση νέων μετοχών για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η υποστήριξη της Nvidia αντιπροσωπεύει ένα νέο άνοιγμα για την Intel, μετά από χρόνια προσπαθειών ανάκαμψης του διάσημου αμερικανικού κατασκευαστή που απέτυχαν να αποδώσουν.

Τα σημαντικότερα στοιχεία της συμφωνίας

Από τη συμφωνία που ανακοινώθηκε, προκύπτει ότι η Intel ετοιμάζεται να σχεδιάσει ειδικά προσαρμοσμένους κεντρικούς επεξεργαστές κέντρων δεδομένων που η Nvidia θα εφοδιάσει με τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης της, γνωστά ως GPU. Η αποκλειστική τεχνολογία της Nvidia θα επιτρέψει στα τσιπ της Intel και της Nvidia να επικοινωνούν με υψηλότερες ταχύτητες από πριν.

Αυτές οι γρήγορες συνδέσεις αποτελούν βασικό διαφοροποιητικό παράγοντα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, όπου πολλά τσιπ πρέπει να συνδυαστούν για να λειτουργήσουν ως ένα ούτως ώστε να μπορούν να επεξεργαστούν τεράστιες ποσότητες δεδομένων.

Προς το παρόν, οι πιο δημοφιλείς διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia με αυτές τις γρήγορες συνδέσεις είναι διαθέσιμοι μόνο χρησιμοποιώντας τα τσιπ της Nvidia, αλλά η συμφωνία θα έθετε πλέον την Intel σε ισότιμη βάση, δίνοντάς της την ευκαιρία να κερδίσει χρήματα από κάθε διακομιστή της Nvidia.

Τα συνδυασμένα τσιπ Nvidia-Intel θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια σημαντική ανταγωνιστική πρόκληση για την AMD, η οποία αναπτύσσει τους δικούς της διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης, και την Broadcom, η οποία διαθέτει επίσης τεχνολογία σύνδεσης chip-to-chip και βοηθά εταιρείες όπως η Google να αναπτύξουν τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δύο εταιρείες δεν αποκάλυψαν τους οικονομικούς όρους της τεχνικής τους συνεργασίας, αλλά δήλωσαν ότι θα δημιουργήσουν «αρκετές γενιές» μελλοντικών προϊόντων. Οι άνθρωποι της Nvidia και της Intel περιέγραψαν τη συνεργασία ως μια εμπορική συμφωνία βάσει της οποίας θα παρέχουν τσιπ η μία στην άλλη για τη δημιουργία προϊόντων.