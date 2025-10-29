O χώρος τέχνης Imagine Visual Arts παρουσιάζει τη νέα ατομική έκθεση της Μαρίας Βύρρα, μιας από τις πιο ξεχωριστές εκπροσώπους της σύγχρονης ελληνικής ζωγραφικής, με τίτλο SPLIT. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, στις 19:00, και η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 22 Νοεμβρίου.

Η ενότητα αυτή αποκαλύπτει μια ζωγραφική που ισορροπεί ανάμεσα στη σιωπή και τη δυναμική της ύλης, μετατρέποντας την παρατήρηση σε πράξη στοχασμού. Με δουλειά που ξεχωρίζει για τη λιτότητα και τη δύναμη της χειρονομίας, η Μαρία Βύρρα παρουσιάζει έργα που κινούνται ανάμεσα σε οργανικές φόρμες, νεκρές φύσεις, αποσπασματικά αντικείμενα και συμβολικές μορφές, σε ουδέτερα περιβάλλοντα. Η καθαρότητα της σύνθεσης και η πειθαρχία της χρωματικής γραφής διαμορφώνουν έναν κόσμο όπου η ύλη αποκτά πνευματικό βάθος. Κάθε έργο ανοίγει έναν τόπο όπου η επιφάνεια γίνεται αφήγηση και το χρώμα γλώσσα συναισθήματος.

«Η ζωγραφική της Βύρρα δημιουργεί εικόνες καθαρής μορφής και εσωτερικής πειθαρχίας», σημειώνει η επιμελήτρια της έκθεσης, Ελένη Γατσά. «Η έννοια του split, της τομής, αποκαλύπτει τον χώρο όπου ύλη και φως, σκέψη και παρατήρηση συναντιούνται. Ο χρόνος εγγράφεται στην επιφάνεια, η χειρονομία γίνεται αφήγηση και κάθε έργο προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο αλληλεπίδρασης».

Η έκθεση αναπτύσσεται γύρω από δύο θεματικούς άξονες: τον χρόνο, τη μνήμη και την ύλη, και το φως, τη σιωπή και την καθαρή παρατήρηση. Ο θεατής κινείται σε ρυθμούς φωτός και σκιάς, ανακαλύπτει λεπτομέρειες που πάλλονται αργά και βιώνει τη ζωγραφική ως εμπειρία ενσώματης παρατήρησης. Η διαδρομή από τον πρώτο καμβά ως τον τελευταίο γίνεται μια συνθήκη εσωτερικής αναπνοής, όπου το βλέμμα, η χειρονομία και το χρώμα συντονίζονται.

Κεντρικό σημείο αναφοράς της έκθεσης αποτελεί το έργο Blue I (2025, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 150×150 εκ.), μια δίνη μπλε αποχρώσεων όπου η φωτεινότητα αναδύεται από το βάθος της ύλης, καθορίζοντας τον ρυθμό: από τα θερμά στα ψυχρά φάσματα, από τη μνήμη στη φανέρωση, από την ένταση στη διαύγεια. Η χρωματική ύλη λειτουργεί ως μέσο εσωτερικής αναζήτησης, ενώ η στατικότητα της φόρμας ενεργοποιεί το βλέμμα.

Το έργο της εικαστικού με τίτλο «Τρικόρυφος όφις», κόσμησε το εξώφυλλο της μαθητικής εφημερίδας «ΤΟ ΒΗΜΑ της Άμφισσας», που κυκλοφόρησε την περασμένη Κυριακή 19-10-2025 με το «Βήμα».

Η θεματική και τα επιμέρους έργα παρουσιάζονται αναλυτικά στον ψηφιακό κατάλογο της έκθεσης, διαθέσιμο στον σύνδεσμο https://rebrand.ly/vbp3kt4. Ο κατάλογος συγκεντρώνει φωτογραφίες και αναλύσεις που εμβαθύνουν στη δομή και τον στοχασμό της έκθεσης, λειτουργώντας ως προέκταση του εικαστικού της κόσμου.

Η Μαρία Βύρρα, απόφοιτη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έχει διαμορφώσει μια προσωπική εικαστική γλώσσα που στηρίζεται στη συναισθηματική ακρίβεια και στην αφοσίωση στην υλικότητα. Δημιουργός με σταθερή παρουσία σε σημαντικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνει με την έκθεση SPLIT την ωριμότητά της, φέρνοντας τον θεατή σε άμεση επαφή με έργα που συνδυάζουν λεπτότητα και ένταση, αφαίρεση και συγκίνηση.

Η Imagine Visual Arts στην Παιανία υποδέχεται αυτή τη νέα δουλειά, συνεχίζοντας να αναδεικνύει καλλιτέχνες που μεταμορφώνουν τη ζωγραφική πράξη σε πεδίο σκέψης και παρατήρησης.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση με ελεύθερη είσοδο τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 12:00 – 21:00

Σάββατο – Κυριακή: 11:00 – 16:00

Διεύθυνση: ∆ηµητρίου Ι. Χούντα 21 & Χρ. Γιαννάκη, Παιανία

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Γατσά – Ιστορικός Τέχνης

Εγκαίνια: Σάββατο 1 Νοεμβρίου 2025, ώρα 19:00–22:00

Διάρκεια: 1 – 22 Νοεμβρίου 2025

Διάρκεια: 1 – 22 Νοεμβρίου 2025

Επικοινωνία:+30 210 6026751 | imaginevisualarts@gmail.com | www.imaginevisualarts.com