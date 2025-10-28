Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο φορολογικό νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Φορολογική μεταρρύθμιση για το δημογραφικό και τη μεσαία τάξη – Μέτρα στήριξης για την κοινωνία και την οικονομία». Πρόκειται για μια δέσμη ρυθμίσεων που αγγίζει σχεδόν κάθε πτυχή της φορολογικής πολιτικής, με στόχο τη μείωση των βαρών στα νοικοκυριά, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ενίσχυση της ελληνικής περιφέρειας. Το σχέδιο νόμου αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, ώστε να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες και τα εισοδήματα

Κεντρικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων για μισθωτούς και συνταξιούχους, με μειώσεις συντελεστών που διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών ή την ηλικία του φορολογουμένου. Αντίστοιχες ελαφρύνσεις προβλέπονται για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ για τους γιατρούς του Δημοσίου μειώνεται ο συντελεστής στις εφημερίες από 22% σε 20%. Παρατείνεται, παράλληλα, το μέτρο των κινήτρων για ηλεκτρονικές πληρωμές έως το 2026, με στόχο την περαιτέρω καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Κίνητρα για οικογένειες και μικρούς οικισμούς

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του δημογραφικού, το νομοσχέδιο προβλέπει απαλλαγή από τα τεκμήρια για νέες μητέρες το έτος του τοκετού ή της υιοθεσίας και για τα δύο επόμενα χρόνια. Επεκτείνεται επίσης η ευνοϊκή ρύθμιση για επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, προσφέροντας φορολογική ανάσα και κίνητρα παραμονής σε μικρές κοινότητες της υπαίθρου.

Νέο καθεστώς για τα ενοίκια και τον ΕΝΦΙΑ

Αλλαγές φέρνει και η φορολόγηση των εισοδημάτων από ακίνητα, με τη δημιουργία ενδιάμεσου κλιμακίου 12.000–24.000 ευρώ και συντελεστή 25% αντί του 35%. Παράλληλα, παραμένει η φοροαπαλλαγή για μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων που προηγουμένως δηλώνονταν ως κενά ή βραχυχρόνια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην περιφέρεια με τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% το 2026 και την πλήρη κατάργησή του από το 2027 για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους – ή 1.700 στον Έβρο – με αξία έως 400.000 ευρώ.

Μειώσεις ΦΠΑ και επενδυτικά κίνητρα

Μειώνεται κατά 30% ο ΦΠΑ στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου και της Σαμοθράκης, ενώ παρατείνεται η αναστολή ΦΠΑ στις νέες απούλητες οικοδομές για όλο το 2026. Επιπλέον, θεσπίζεται νέο πλαίσιο για την ενίσχυση περιφερειακών επενδύσεων, με βάση τον ευρωπαϊκό Κανονισμό 651/2014. Προβλέπεται έκπτωση 100% των επιλέξιμων δαπανών και ταχεία αδειοδότηση για επενδύσεις έως το 2028, συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρώ. Στα μέτρα περιλαμβάνεται και η κατάργηση του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης.

Αυξήσεις επιδομάτων και στήριξη των Σωμάτων Ασφαλείας

Στο κεφάλαιο των μισθολογικών ρυθμίσεων, προβλέπονται αυξήσεις επιδομάτων και νέο καθεστώς αποδοχών για τα Σώματα Ασφαλείας, με ανώτατο όριο αποδοχών ίσο με τον βασικό μισθό του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Παράλληλα, αναπροσαρμόζονται τα επιδόματα των διπλωματών και καθιερώνονται νέα για τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ετήσια επιχορήγηση στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, ενισχύοντας την εγχώρια οπτικοακουστική παραγωγή, ενώ παρατείνει έως την 1η Δεκεμβρίου 2025 την υποχρεωτική αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS.

Λίγες μέρες πριν από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία που θα καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή πληρωμών μέσω IRIS σε όλες τις επιχειρήσεις, παραμένουν σοβαρά τεχνικά προβλήματα και ελλείψεις στις υποδομές. Τράπεζες και acquirers προσπαθούν να τα αντιμετωπίσουν μέχρι την τελευταία στιγμή, ενώ η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, χωρίς να αποκλείει ενδεχόμενη αναβολή, προκειμένου να αποφευχθούν άδικα πρόστιμα σε επιχειρήσεις.

Η νέα υποχρέωση αφορά όλες τις φυσικές και ηλεκτρονικές επιχειρήσεις, με έμφαση σε νομικά πρόσωπα όπως μεγάλα καταστήματα και σούπερ μάρκετ. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση είναι υψηλά: 10.000 ευρώ για απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για διπλογραφικά.

Τα επιμελητήρια, όπως το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ζητούν παράταση μερικών μηνών, υπογραμμίζοντας ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ευθύνη για τις τεχνικές ελλείψεις και θα επιβαρυνθούν οικονομικά χωρίς λόγο. Ιδιαίτερο βάρος σηκώνουν οι μικρές επιχειρήσεις, καθώς η αναβάθμιση των POS και λογισμικού κοστίζει 500–1.500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Το σύστημα IRIS χρησιμοποιείται ήδη από 4 εκατομμύρια πολίτες και 560.000 επαγγελματίες, με όρια συναλλαγών 500 ευρώ ημερησίως και συνολικό πλαφόν 1.000 ευρώ την ημέρα. Από τον Ιανουάριο 2026 τα όρια θα αυξηθούν σημαντικά για ιδιώτες και επαγγελματίες.

Οι αποφάσεις για τις αιτήσεις παράτασης αναμένονται τις επόμενες ώρες, με στόχο να αποφευχθεί νέα αναστάτωση στην αγορά.