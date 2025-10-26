Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής αριθ. 4), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 (η «Τράπεζα») ενημερώνει ότι προέβη την 24.10.2025, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», σε τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεών της από δάνεια και πιστώσεις (το «Χαρτοφυλάκιο»), το οποίο περιγράφεται κατωτέρω, και μεταβίβασή του στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Imola NPL Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στην Ιρλανδία, επί της οδού Waterloo Exchange, Waterloo Road, στον 3o όροφο, D04 E5W7, Δουβλίνο 4 (3rd Floor, Waterloo Exchange, Waterloo Road, Dublin 4, D04 E5W7, Ireland), με αριθμό μητρώου εταιρειών 785483 (η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»). Η τιτλοποίηση και μεταβίβαση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του άρθρου 15 του ν. 5123/2024. Συγκεκριμένα, στο Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SME), δάνεια μικρών επιχειρήσεων (SB) και εν γένει επιχειρηματικά δάνεια, στεγαστικά δάνεια, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες, καθώς και απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια και λοιπές δανειακές απαιτήσεις, με εξασφαλίσεις ή χωρίς, μαζί με τα παρεπόμενα δικαιώματα, απαιτήσεις και εξασφαλίσεις αυτών, όλες δε οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι σε νόμισμα Ευρώ (EUR), Ελβετικό Φράγκο (CHF) και Δολάριο ΗΠΑ (USD) και χορηγήθηκαν από την Τράπεζα ή αποκτήθηκαν στη συνέχεια από αυτήν από οιαδήποτε εκ των τραπεζών «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχος είναι η Τράπεζα) (οι «Απαιτήσεις»). Σημειώνεται ότι στις Απαιτήσεις περιλαμβάνονται απαιτήσεις που αναμεταβιβάστηκαν στην Τράπεζα την 16.09.2025 από την εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «PIRAEUS SNF Designated Activity Company», με έδρα στην Ιρλανδία (3rd Floor, Waterloo Exchange, Waterloo Road, Dublin 4, D04 E5w7, Ireland), στην οποία είχαν εκχωρηθεί λόγω τιτλοποίησης, με καταχώρηση της σχετικής σύμβασης αναμεταβίβασης (επανεκχώρησης) στο ηλεκτρονικό μητρώο ενεχύρων του Ελληνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 5123/2024 και στην υπ’ αρ. πρωτ. 264/16.09.2025 αίτηση δημοσίευσης συμβάσεως ενεχύρου.

Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την πρόθεσή της να αναθέσει τη διαχείριση των Απαιτήσεων, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασής τους σε αυτή κατά τα ανωτέρω, και σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003, στο διαχειριστή πιστώσεων με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με διακριτικό τίτλο «Cepal Hellas Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.», έδρα στην Καλλιθέα Αττικής, Λ. Συγγρού αρ. 348, Τ.Κ. 17674, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138019601000 και Α.Φ.Μ. 800715056 (ο «Διαχειριστής»).

Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και την ανάθεση της διαχείρισής τους στο Διαχειριστή θα ενημερωθείτε σχετικά από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή/και το Διαχειριστή σύμφωνα με το ν. 5072/2023.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές υπό την ιδιότητα του οφειλέτη ή/και συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή/και παρόχου εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ή δικαστικού συμπαραστάτη ή ασκούντος τη γονική μέριμνα, επιτρόπου, αντιπροσώπου, εκτελεστή διαθήκης, κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ή πάσης φύσης νομίμου εκπροσώπου, εταίρου ή μετόχου ή δικηγόρου ή αντικλήτου ή πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν αντίστοιχα καθήκοντα βάσει αλλοδαπού δικαίου (τα «Υποκείμενα των Δεδομένων»), ότι, ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης των Απαιτήσεων προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων, που έχουν συλλεγεί νόμιμα, πρόκειται να διαβιβαστούν, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003, από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και θα τύχουν επεξεργασίας από το Διαχειριστή κατ’ εντολή και για λογαριασμό της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού, στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης των Aπαιτήσεων κατ’ ανάθεση από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και το ν. 4624/2019, ως εξής:

(i) αναφορικά με το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των Απαιτήσεων, απευθυνόμενος/η εγγράφως προς την Τράπεζα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της ή προς το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPOOffice@piraeusbank.gr. Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr), και

(ii) αναφορικά με το σκοπό της διαχείρισης των Απαιτήσεων μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, απευθυνόμενος/η εγγράφως προς το Διαχειριστή. Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (https://cepal.gr/plaisio-leitourgias/prostasia-prosopikon-dedomenon/).