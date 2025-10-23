Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς αποδοκίμασε τις συζητήσεις στο ισραηλινό κοινοβούλιο με θέμα τα σχέδια προσάρτησης της Δυτικής Όχθης, έπειτα και από τις παρόμοιες επικρίσεις που διατύπωσε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο που αναμένεται εντός της ημέρας στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Βανς χθες, Τετάρτη, η Κνεσέτ ενέκρινε την εξέταση δύο νομοσχεδίων που στοχεύουν στην επέκταση της ισραηλινής κυριαρχίας στη Δυτική Όχθη.

Σύμφωνα με τους αμερικανούς αξιωματούχους, ένα τέτοιο σχέδιο βλάπτει τις προσπάθειες για την εδραίωση της εύθραυστης κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ είναι ότι η Δυτική Οχθη δεν θα προσαρτηθεί από το Ισραήλ, αυτό θα συνεχίσει να είναι η πολιτική μας», είπε Βανς ολοκληρώνοντας την επίσκεψή του στο Ισραήλ. «Αν κάτι τέτοιο θα ήταν μία πολιτική κίνηση, θα ήταν μία πολύ βλακώδης πολιτική κίνηση και προσωπικά το εκλαμβάνω ως ύβρη».

Πριν αναχωρήσει από την Ουάσινγκτον για το Ισραήλ χθες, Τετάρτη, ο υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι ένα τέτοιο σχέδιο θα απειλούσε την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και θα ήταν επιβλαβές.

«Δεν είναι κάτι που μπορούμε να υποστηρίξουμε προς το παρόν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο που θα συναντηθεί αύριο με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Στα τέλη του Σεπτεμβρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι «δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη. Όχι, δεν θα το επιτρέψω. Αυτό δεν θα συμβεί».

Το σχέδιο προσάρτησης της Δυτικής Όχθης υποστηρίζεται κυρίως από την ισραηλινή άκρα δεξιά.

Ανοικοδόμηση της Γάζας

Χθες, Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος Βανς παραδέχθηκε ότι οι επόμενες φάσεις της συμφωνίας που προβλέπουν τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας θα είναι «πολύ δύσκολες».

«Έχουμε μία πολύ, πολύ δύσκολη αποστολή μπροστά μας, δηλαδή τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανοικοδόμηση της Γάζας, τη βελτίωση της ζωής για τους ανθρώπους στη Γάζα, αλλά επίσης τη διασφάλιση ότι η Χαμάς δεν θα αποτελεί πια απειλή για τους φίλους μας στο Ισραήλ», είπε.

Ο Τζέι Ντι Βανς απέκλεισε το ενδεχόμενο ανάπτυξης αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της ανάπτυξης διεθνούς δύναμης ασφαλείας όπως προβλέπεται από τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και διευκρίνισε ότι αναζητούνται χώρες που θα είναι πρόθυμες να συμμετάσχουν στη δύναμη αυτή.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί μέχρι στιγμής το ενδεχόμενο αφοπλισμού της και οι μαχητές της έχουν αναπτυχθεί και πάλι σε τομείς της Γάζας μετά την εφαρμογή της κατάπαυσης του πυρός και συγκρούονται με άλλες ένοπλες οργανώσεις τις οποίες κατηγορεί για συνεργασία με το Ισραήλ.