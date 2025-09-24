Ο Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε στους Άραβες ηγέτες κατά τη διάρκεια συνάντησης τους την Τρίτη (23/9) ότι δεν θα επιτρέψει στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με έξι άτομα που έχουν γνώση για τα όσα συζητήθηκαν.

Δύο από αυτά τα άτομα δήλωσαν ότι ο Τραμπ ήταν σταθερός στο θέμα και ότι ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ισραήλ να απορροφήσει τη Δυτική Όχθη, η οποία διοικείται από την Παλαιστινιακή Αρχή και όχι από τη Χαμάς, όπως αναφέρει το Politico.

Ένα άλλο άτομο με γνώση των συνομιλιών σημείωσε ότι, παρά τη διαβεβαίωση του Τραμπ, η εκεχειρία για τον τερματισμό του σχεδόν διετούς πολέμου του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς δεν ήταν καν κοντά στην υλοποίηση. Δύο άλλοι αζνέφεραν ότι ο Τραμπ και η ομάδα του παρουσίασαν μια λευκή βίβλο που περιγράφει το σχέδιο της κυβέρνησης για τον τερματισμό του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της υπόσχεσης προσάρτησης και άλλων λεπτομερειών όπως η διακυβέρνηση και η μεταπολεμική ασφάλεια.

Πριν μπει στην αίθουσα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η συνάντησή του με οκτώ αραβικές χώρες στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών ότι ήταν η «πιο σημαντική» της ημέρας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλυψε το βράδυ της Τρίτης (23/9) κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Fox News Channel ότι η συνάντηση απέδωσε καρπούς, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες. Ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν προγραμματίσει να συναντηθούν ξανά στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη (25/9).

Οι Άραβες ηγέτες έχουν απογοητευτεί από την αντίθεση του Τραμπ στην αναγνώριση ενός παλαιστινιακού κράτους και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή του στην επίθεση του Νετανιάχου στη Χαμάς, η οποία επεκτάθηκε πέρα ​​από τη Γάζα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν το Ισραήλ προσπάθησε να εξοντώσει αξιωματούχους της Χαμάς όταν βρίσκονταν στο Κατάρ για ειρηνευτικές συνομιλίες.