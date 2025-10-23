Για μεγάλη εγκληματική οργάνωση, με δράση σε διάφορες περιοχές της Πέλλας και της Θεσσαλονίκης, έκανε λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αναφερόμενος στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από την πολυπλόκαμη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων, με τις 37 συλλήψεις σε ευρεία επιχείρηση των αρχών, σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Το επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξουν και άλλες τέτοιες εξιχνιάσεις, από την πλευρά του Οργανωμένου Εγκλήματος και της Οικονομικής Αστυνομίας», υπογράμμισε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ και διευκρίνισε ότι η έρευνα προχωράει. «Σύντομα ο εισαγγελέας θα αποδώσει κατηγορίες και σε άλλες μεγάλες εγκληματικές ομάδες, όπου καταδεικνύεται ότι, πέρα από απλή άντληση πόρων, τα ποσά έφευγαν μέσα από κυκλώματα».

«Κάποιοι θέλουν, εις το όνομα των επιδιώξεών τους, να διαλύσουν τη χώρα»

Στο άλλο θέμα των ημερών, ο κ. Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε επικοινωνία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά την ψήφιση της τροπολογίας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. «Η ευθύνη για την τάξη και την ασφάλεια στην περιοχή, καθώς και για την εφαρμογή του νόμου είναι στην Αστυνομία», όπως είπε.

«Διανύουμε μια περίοδο πολιτικών εντάσεων. Όταν αυτές υπάρχουν, ταυτόχρονα δημιουργούνται ”μάχες” γύρω από συγκεκριμένα ζητήματα. Νομίζω ότι αυτή η μάχη δεν έχει αντικείμενο, υπάρχουν κάποια παραδεκτά πράγματα σε αυτήν τη χώρα. Έχουμε κάποια ιερά και όσια. Ποια είναι αυτά; Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη που έρχεται από τον Επιτάφιο του Περικλή, έχουμε τις εκκλησίες και τους ναούς μας, έχουμε και την Ακρόπολη. Γιατί να συζητάμε καν για τα αυτονόητα λοιπόν;».

Ερωτηθείς για το αν ο ίδιος φοβάται για τυχόν επεισόδια την ημέρα της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, ο υπουργός ΠροΠο απάντησε αρνητικά: «Εγώ δε φοβάμαι. Απλώς λέω ότι κάποιοι θέλουν, εις το όνομα των επιδιώξεών τους, να διαλύσουν τη χώρα. Οι νόμοι γίνονται για να εφαρμόζονται. Πάντα στο πλαίσιο του δημοκρατικού διαλόγου και της δημοκρατικής ευαισθησίας. Και της ευαισθησίας απέναντι σε μια σειρά γεγονότα, όπως είναι τα Τέμπη, ένα τόσο σκληρό γεγονός με την απώλεια τόσων ανθρώπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, θα εφαρμοστεί και ο νόμος».