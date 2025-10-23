Πώς θα ενωθούμε, θα δράσουμε και θα αντισταθούμε, υπερασπιζόμενοι τα δικαιώματα των γυναικών, των κοριτσιών, και την ισότητα των φύλων; Αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα της 4ης υπουργικής διάσκεψης φεμινιστικής διπλωματίας, που λαμβάνει χώρα στη Γαλλία, στις 22 και 23 Οκτωβρίου 2025. Στη διάσκεψη συμμετέχουν υπουργοί Εξωτερικών από όλες τις περιοχές του κόσμου, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και δημόσιων αναπτυξιακών τραπεζών, καθώς και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, της έρευνας και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων.

Από το 2019, η Γαλλία έχει αναγάγει την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των γυναικών σε εγκάρσια προτεραιότητα της εξωτερικής της πολιτικής: στην ειρήνη και στην ασφάλεια, στην ανάπτυξη, στη δημοκρατική διακυβέρνηση, στην ανθρωπιστική δράση, κ.λπ. Μακριά από ευχολόγια, η φεμινιστική αυτή διπλωματία ενσαρκώνεται σε συγκεκριμένες δημόσιες πολιτικές και στέρεες συνεργασίες.

Η Γαλλία και οι εταίροι της δρουν ήδη προς όφελος των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών

Η Γαλλία έχει καταστήσει την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών και των κοριτσιών στρατηγικό και γεωπολιτικό προαπαιτούμενο για δίκαιες, συμπεριληπτικές, ειρηνικές και βιώσιμες κοινωνίες. Σύμφωνα με έρευνες, η συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διαπραγμάτευσης αυξάνει, κατά 35%, τις πιθανότητες να καταλήξουν σε αποτελέσματα με διάρκεια. Ομοίως, η πλήρης ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές επιτρέπει την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την ενίσχυση της ανάπτυξης και της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας.

Στις 7 Μαρτίου 2025, η Γαλλία παρουσίασε τη διεθνή στρατηγική της για τη φεμινιστική διπλωματία. Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας ενισχύθηκε. Αναδείχθηκαν νέες πρωτοβουλίες, θέτοντας την ισότητα των φύλων στην καρδιά της απάντησης της Γαλλίας στις σύγχρονες προκλήσεις: κρίσεις και συγκρούσεις, κλιματική αλλαγή, υγεία, διεθνή οικονομικά, ψηφιοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη.

Η φεμινιστική διπλωματία της Γαλλίας προβλέπει την εφαρμογή εμβληματικών πρωτοβουλιών, όπως το Ταμείο υποστήριξης φεμινιστικών οργανώσεων, που ιδρύθηκε το 2020 κι έχει ωφελήσει περισσότερες από 1400 οργανώσεις σε 75 χώρες. Ένα άλλο παράδειγμα είναι το εργαστήριο για τα δικαιώματα των γυναικών στο διαδίκτυο, το οποίο ιδρύθηκε το 2024. Πρόκειται για την πρώτη διεθνή πλατφόρμα εκκόλαψης σχεδίων καταπολέμησης της σεξιστικής βίας στον ψηφιακό χώρο.

Καθώς οι ανισότητες επιμένουν, πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα

Παρά τις πρωτοβουλίες αυτές και την πρόοδο που έχει επιτύχει η διεθνής κοινότητα, μένουν πολλά να γίνουν. Με τους σημερινούς ρυθμούς, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα χρειαστούν σχεδόν 300 χρόνια για να φτάσουμε στην αληθινή ισότητα παγκοσμίως.

Οι ανισότητες φύλου επιμένουν, ενώ ενίοτε επιδεινώνονται. Τα περιστατικά σεξουαλικής βίας, που σχετίζονται με τις συγκρούσεις, αυξήθηκαν, κατά 50%, από το 2022 στο 2023. Σε πολλές χώρες, εκατομμύρια γυναίκες στερούνται το θεμελιώδες δικαίωμα της αυτοδιάθεσης: 193 εκατομμύρια γυναίκες δεν έχουν πρόσβαση στην άμβλωση, παρά μόνο αν κινδυνέψει η ζωή τους, ενώ 142 εκατομμύρια δεν έχουν καμία απολύτως πρόσβαση, ανεξαρτήτως των συνθηκών. Όπου οι κρίσεις διαλύουν τον κοινωνικό ιστό – στο Αφγανιστάν, στο Ιράν, στη Γάζα, στην Ουκρανία, στο Σουδάν – τα δικαιώματα των γυναικών είναι τα πρώτα θύματα.

Μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την επιβεβαίωση της αποφασιστικότητας και της συλλογικής μας φιλοδοξίας

Σε ένα διεθνές περιβάλλον αυξανόμενης ισχύος των κινημάτων κατά των δικαιωμάτων, η 4η Διάσκεψη φεμινιστικής διπλωματίας επιβεβαιώνει την κοινή μας αποφασιστικότητα για την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων, χωρίς να γίνει αποδεκτή οιαδήποτε υπαναχώρηση. Μαζί, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε.

*Η κα Laurence Auer είναι η πρέσβειρα της Γαλλίας στην Ελλάδα