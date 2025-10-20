Κυκλοφόρησε βίντεο από το Περιστέρι λίγα λεπτά μετά τη δολοφονία του 37χρονου από τη Βουλγαρία, που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από γνωστό κλαμπ. Θαμώνες του κλαμπ αποχωρούν από το σημείο και ένας από αυτούς φωνάζει «τον σκότωσε».

Το 37χρονο θύμα έχει απασχολήσει τις Αρχές για ανθρωποκτονία και για υποθέσεις περί όπλων και μάλιστα έχει εκτίσει και ποινή φυλάκισης στη Λάρισα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Οι Αρχές κάνουν λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών και άτομο – κλειδί φέρεται να είναι και η γυναίκα που ήταν μαζί με το θύμα.

<br />

Το χρονικό του εγκλήματος

Το περιστατικό έγινε λίγο μετά τις 3:30 τη νύχτα, ξημερώματα Κυριακής 19/10. Το θύμα διασκέδαζε μέσα στο κατάστημα μαζί με μια γυναίκα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποια στιγμή πλησίασε στο τραπέζι τους ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να γνώριζε τον 37χρονο. Του ζήτησε να βγουν έξω να μιλήσουν. Ο 37χρονος αρχικά αρνήθηκε, όμως τελικά σηκώθηκε και τον ακολούθησε.

Λίγα λεπτά αργότερα, έξω από την είσοδο του club, ο δράστης φέρεται να τράβηξε μαχαίρι και να τον τραυμάτισε στην κοιλιά. Το θύμα, αιμόφυρτο, κατάφερε να επιστρέψει στο εσωτερικό του μαγαζιού ζητώντας βοήθεια, πριν καταρρεύσει μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα των θαμώνων.

Άμεσα ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον 37χρονο βαριά τραυματισμένο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, όπου υπέκυψε στα τραύματά του.