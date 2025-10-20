Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού του σχήματος.
Τα πρόσωπα, η επικοινωνία με τους εκλογείς και το χρονοδιάγραμμα.
- 0:31 Οι πυρετώδεις ρυθμοί εργασίας για το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.
- 2:14 Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιστημονική επιτροπή που ετοιμάζει ο Τσίπρας.
- 4:34 Τι χαρακτήρα και τι στόχευση θα έχει το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα.
- 5:16 Το μοντέλο προσέγγισης του κοινού που θα ακολουθήσει ο Τσίπρας.
- 6:50 Το αβέβαιο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
- 7:44 Τα πρόσωπα που έχει αποκλείσει ο Τσίπρας από το νέο του πολιτικό ξεκίνημα.
- 9:04 Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που είναι κοντά με τον Τσίπρα.
- 10:16 Η ανάγκη ύπαρξης μάχιμων πολιτικών για την εκλογική επιτυχία του κόμματος Τσίπρα.
- 11:26 Τα μάχιμα στελέχη που βρίσκονται ήδη στο πλευρό του Τσίπρα.
- 12:16 Το χρονοδιάγραμμα της προσπάθειας Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό.
- 13:29 Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και η αναμονή Τσίπρα.
