Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού του σχήματος.

Τα πρόσωπα, η επικοινωνία με τους εκλογείς και το χρονοδιάγραμμα.

0:31 Οι πυρετώδεις ρυθμοί εργασίας για το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.

2:14 Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιστημονική επιτροπή που ετοιμάζει ο Τσίπρας.

4:34 Τι χαρακτήρα και τι στόχευση θα έχει το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα.

5:16 Το μοντέλο προσέγγισης του κοινού που θα ακολουθήσει ο Τσίπρας.

6:50 Το αβέβαιο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

7:44 Τα πρόσωπα που έχει αποκλείσει ο Τσίπρας από το νέο του πολιτικό ξεκίνημα.

9:04 Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που είναι κοντά με τον Τσίπρα.

10:16 Η ανάγκη ύπαρξης μάχιμων πολιτικών για την εκλογική επιτυχία του κόμματος Τσίπρα.

11:26 Τα μάχιμα στελέχη που βρίσκονται ήδη στο πλευρό του Τσίπρα.

12:16 Το χρονοδιάγραμμα της προσπάθειας Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό.

13:29 Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και η αναμονή Τσίπρα.