Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025
Το Βήμα Σήμερα: Το πολιτικό σχέδιο επανεμφάνισης του Τσίπρα
Το Βήμα Σήμερα: Το πολιτικό σχέδιο επανεμφάνισης του Τσίπρα

Το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού του σχήματος. Τα πρόσωπα, η επικοινωνία με τους εκλογείς και το χρονοδιάγραμμα. 

Δημοσκόπηση MRB: 7 στους 10 δεν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη – Τι περιμένουν από Τσίπρα

Δημοσκόπηση: 7 στους 10 δεν θέλουν τρίτη θητεία Μητσοτάκη - Τι περιμένουν από Τσίπρα

Το Βήμα Σήμερα: Το πολιτικό σχέδιο επανεμφάνισης του Τσίπρα
Το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού του σχήματος. Τα πρόσωπα, η επικοινωνία με τους εκλογείς και το χρονοδιάγραμμα. 

Ο Άρης Ραβανός, πολιτικός συντάκτης στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή το μοντέλο που θα υιοθετήσει ο Αλέξης Τσίπρας για τη δημιουργία του νέου πολιτικού του σχήματος.

Τα πρόσωπα, η επικοινωνία με τους εκλογείς και το χρονοδιάγραμμα.

  • 0:31 Οι πυρετώδεις ρυθμοί εργασίας για το νέο πολιτικό σχήμα του Αλέξη Τσίπρα.
  • 2:14 Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την επιστημονική επιτροπή που ετοιμάζει ο Τσίπρας.
  • 4:34 Τι χαρακτήρα και τι στόχευση θα έχει το πολιτικό εγχείρημα Τσίπρα.
  • 5:16 Το μοντέλο προσέγγισης του κοινού που θα ακολουθήσει ο Τσίπρας.
  • 6:50 Το αβέβαιο μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.
  • 7:44 Τα πρόσωπα που έχει αποκλείσει ο Τσίπρας από το νέο του πολιτικό ξεκίνημα.
  • 9:04 Τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που είναι κοντά με τον Τσίπρα.
  • 10:16 Η ανάγκη ύπαρξης μάχιμων πολιτικών για την εκλογική επιτυχία του κόμματος Τσίπρα.
  • 11:26 Τα μάχιμα στελέχη που βρίσκονται ήδη στο πλευρό του Τσίπρα.
  • 12:16 Το χρονοδιάγραμμα της προσπάθειας Τσίπρα να επιστρέψει στο πολιτικό σκηνικό.
  • 13:29 Η ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά και η αναμονή Τσίπρα.

