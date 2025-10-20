Στο πλαίσιο της συνεργασίας και της κοινής μας προσπάθειας με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου, για την ενίσχυση της ελληνικής γλώσσας και της ενεργού πολιτειότητας, υποστηρίζουμε τον Διαγωνισμό «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» για Σχολικές Εφημερίδες, μια πρωτοβουλία που υλοποιείται από την εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ».

Κοινός μας στόχος είναι να καλλιεργήσουμε στους μαθητές τη χαρά της έκφρασης, την ελευθερία του λόγου και τον σεβασμό στη διαφορετική γνώμη, αναδεικνύοντας τη βαθιά δημοκρατική αποστολή του σχολείου: να ενθαρρύνει τη σκέψη, να προάγει τη συμμετοχή και να διδάσκει στην πράξη τις αξίες της ελευθερίας, της υπευθυνότητας και της δημοκρατίας.

Οι μαθητικές εφημερίδες κατέχουν μια ξεχωριστή θέση στην εκπαιδευτική κοινότητα.. Δεν είναι απλώς πεδία άσκησης στη γραφή και στον λόγο, αλλά εργαστήρια ελεύθερης έκφρασης, συνεργασίας και πνευματικής ανεξαρτησίας. Μέσα από τη συνεργασία τους, οι μαθητές και οι μαθήτριες δεν παραμένουν παθητικοί δέκτες πληροφοριών, αλλά γίνονται δημιουργοί, ερευνητές και κριτικοί αναλυτές του κόσμου των μέσων που τους περιβάλλει.

Σε μια εποχή που οι ψευδείς ειδήσεις και οι συντονισμένες εκστρατείες παραπληροφόρησης θολώνουν συχνά την αλήθεια, τα παιδιά επιλέγουν τον δύσκολο αλλά ωραίο δρόμο: να μην καταναλώνουν απλώς την είδηση, αλλά να την ερευνούν, να τη διασταυρώνουν, να τη μεταδίδουν με ήθος. Με αυτό τον τρόπο συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός υπεύθυνου και ουσιαστικού δημόσιου λόγου.

Ως Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε και να προάγουμε τέτοιες δράσεις, στηρίζοντας τους εκπαιδευτικούς μας που εμπνέουν και καθοδηγούν τους μαθητές και τις μαθήτριες σε κάθε δημιουργικό τους βήμα.

Μέσα από τις σχολικές τους εφημερίδες δίνουν φωνή στις ιδέες, τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους, αναδεικνύουν τις σχολικές και τοπικές τους κοινότητες, δημιουργούν μηνύματα για πραγματικά ακροατήρια και ανακαλύπτουν τη δύναμη του λόγου να εμπνέει, να ενώνει και να κινητοποιεί. Έτσι, η επικοινωνία μετατρέπεται σε μέσο κοινωνικής συμμετοχής, υπευθυνότητας, μια άσκηση ελευθερίας και ενεργού πολιτειότητας.

Κάθε λέξη που γράφουν οι μαθητές μας είναι ένα βήμα προς μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη, πιο ανθρώπινη.