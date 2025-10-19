Νέες διαστάσεις λαμβάνει η αντιπαράθεση Αθήνας- Άγκυρας όσον αφορά τη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν έστρεψε για πρώτη φορά δημοσίως και με σαφέστατο τρόπο τα βέλη του έναντι Ελλάδας, με αιτία τις επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να επιτρέψει την πρόσβαση της Άγκυρας στους ευρωπαϊκούς πόρους για την άμυνα αν δεν αρθεί η απειλή πολέμου, το περίφημο casus belli το οποίο ψηφίστηκε από την τουρκική Εθνοσυνέλευση το 1995.

Όπως έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες επανειλημμένως στο Βήμα, η επιλογή της Αθήνας να διαμηνύει σε κάθε ευκαιρία ότι αναμένει από την Αγκυρα ρητή δέσμευση για τη απόσυρση της απειλής πολέμου, με τον κ. Μητσοτάκη μάλιστα να αναδεικνύει παραλλήλως και το θέμα των «γκρίζων ζωνών», προκαλεί ιδιαίτερο εκνευρισμό στην Τουρκία, φέρνοντάς τις δύο πλευρές ξανά σε τροχιά αντιπαράθεσης. Μάλιστα, η ελληνική πρωτεύουσα έχει να αντιμετωπίσει και τις πιέσεις του πυρήνα των ευρωπαίων εταίρων της καθώς και του Γ. Γ. του ΝΑΤΟ σύμφωνα με τους οποίους η συμμετοχή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ευρωπαϊκής αμυντικής αυτονομίας είναι άκρως απαραίτητη.

Ο κ. Φιντάν εκτίμησε ότι στην Ελλάδα επικρατεί «αντιτουρκικό αίσθημα», επισημαίνοντας ότι οι αποφάσεις που αφορά συνολικά την ασφάλεια της Ευρώπης δεν πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα «μόνο μίας χώρας», αλλά αντιθέτως να προάγουν τη συλλογική ασφάλεια. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών εκτίμησε ότι η πολιτική ρητορική της Αθήνας οδηγεί σε αύξηση της έντασης στην περιοχή.

«Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός της Ελλάδας υπερηφανεύεται στο ελληνικό Κοινοβούλιο για το πώς δεν θα δεχτούν την Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE για να υπερασπιστεί τον εαυτό του είναι ένα θέμα που πρέπει να διδάσκεται. Το σύστημα ασφάλειας της Ευρώπης, έχει καταληφθεί από μία ή δύο χώρες, όπως η Ελλάδα. Αυτές οι χώρες δεν έχουν καμία σχέση με την ασφάλεια της Ευρώπης», ήταν τα ακριβή λόγια του κ. Φιντάν.

«Η Ελλάδα ασκεί ενεργητική και συνεπή εξωτερική πολιτική που στηρίζεται στις οικουμενικές αξίες του διεθνούς δικαίου και δεν ετεροκαθορίζεται. Από τις αρχές αυτές δεν πρόκειται να αποστεί, και όποιος ενοχλείται οφείλει να το αποδεχθεί, διότι υποδείξεις και μομφές δεν είναι αποδεκτές», ήταν η άμεση απάντηση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών από το Ισραήλ όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη χειροτονία του νέου ηγούμενου της Μονής Σινά κ. Συμεών. «Η Ελλάδα επιδιώκει εμπράκτως την ειρήνη και τις σχέσεις καλής γειτονίας, εντούτοις σε θέματα εθνικού συμφέροντος, δεν μπορεί να υπάρξει καμία συζήτηση», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης.

Εντύπωση προκάλεσε μάλιστα και η αναφορά του κ. Φιντάν στην απόφαση της Τουρκίας να επιτρέψει την επιστροφή της Ελλάδας στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1980. Υπενθυμίζεται ότι η Αθήνα κατόπιν απόφασης του τότε πρωθυπουργού είχε αποχωρήσει από τη Συμμαχία σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο.

Σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ειδικό ενδιαφέρον η αυριανή συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, όπου θα παραστεί και ο κ. Φιντάν, ο οποίος μάλιστα προανήγγειλε ότι θα συναντηθεί με τον κ. Γεραπετρίτη. Σχετική ανακοίνωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν υπάρχει, με τους δύο άνδρες πάντως να συναντώνται πάντοτε στο περιθώριο τέτοιων φόρουμ.