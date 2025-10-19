Μια φωτογραφία στα κοινωνικά δίκτυα στάθηκε αφορμή για την επέμβαση της Αστυνομίας στο Περιστέρι.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου έκαναν έφοδο στο σπίτι του 48χρονου, ο οποίος είχε αναρτήσει στο προσωπικό του προφίλ φωτογραφία όπου εμφανιζόταν να κρατά πιστόλι. Πάνω στο τραπέζι, δίπλα του, υπήρχαν τέσσερα φυσίγγια.

Η ανάρτηση κινητοποίησε άμεσα τις αρχές, που εντόπισαν τον άνδρα και προχώρησαν σε κατ’ οίκον έρευνα. Στον χώρο του σπιτιού του, οι αστυνομικοί βρήκαν και κατέσχεσαν το επίμαχο όπλο, έναν γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια, τα οποία ήταν επιμελώς κρυμμένα στον αποθηκευτικό χώρο ενός καναπέ.

Σε βάρος του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ η υπόθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.