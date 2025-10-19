Η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμος Εταιρεία», που εδρεύει στην Αθήνα (Αμερικής αριθ. 4), με αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 157660660000 και Α.Φ.Μ. 996763330 (η «Τράπεζα») ενημερώνει ότι προέβη, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 παρ. 13 του ν. 3156/2003 «Ομολογιακά δάνεια, τιτλοποίηση απαιτήσεων και απαιτήσεων από ακίνητα και άλλες διατάξεις», σε τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου απαιτήσεών της από δάνεια και πιστώσεις (το «Χαρτοφυλάκιο»), το οποίο περιγράφεται κατωτέρω, και μεταβίβασή του στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία «Solar NPL Finance Designated Activity Company», που εδρεύει στην Ιρλανδία, στον τρίτο όροφο, επί της οδού Waterloo Exchange Waterloo Road, Δουβλίνο, 4 D04 E5W7 (με αριθμό μητρώου εταιρειών 797323) (η «Εταιρεία Ειδικού Σκοπού»). Η τιτλοποίηση και μεταβίβαση ολοκληρώνεται με την καταχώρηση της σχετικής σύμβασης μεταβίβασης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ενεχύρων του άρθρου 15 του ν. 5123/2024. Συγκεκριμένα, στο Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια καθώς και απαιτήσεις από ομολογιακά δάνεια και λοιπές δανειακές απαιτήσεις, με εξασφαλίσεις ή χωρίς, διεπόμενα από ελληνικό δίκαιο, μαζί με τα παρεπόμενα δικαιώματα, απαιτήσεις και εξασφαλίσεις αυτών, όλες δε οι ανωτέρω απαιτήσεις είναι σε νόμισμα Ευρώ (EUR) και Ελβετικό Φράγκο (CHF) και χορηγήθηκαν από την Τράπεζα ή αποκτήθηκαν στη συνέχεια από αυτήν από οιαδήποτε εκ των τραπεζών «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «Γενική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ», «Millennium BCP», «Τράπεζα Κύπρου», «Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου», «Πανελλήνια Τράπεζα» και «Ελληνική Τράπεζα» (των οποίων καθολική ή ειδική διάδοχός είναι η Τράπεζα) (οι «Απαιτήσεις»).

Η Εταιρεία Ειδικού Σκοπού έχει γνωστοποιήσει στην Τράπεζα την πρόθεσή της να αναθέσει τη διαχείριση των Απαιτήσεων, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασής τους σε αυτή κατά τα ανωτέρω, και σύμφωνα με τα άρθρα 10 παρ. 14 και 16 του ν. 3156/2003, στον διαχειριστή πιστώσεων με την επωνυμία «Cepal Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις», με διακριτικό τίτλο «Cepal Hellas», έδρα στη Νέα Σμύρνη Αττικής, Λεωφόρος Συγγρού αριθ. 348, Καλλιθέα, Τ.Κ. 176 74, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 138019601000 και Α.Φ.Μ. 800715056 (ο «Διαχειριστής»).

H μεταβίβαση των Απαιτήσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου 2025. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των Απαιτήσεων και την ανάθεση της διαχείρισής τους στον Διαχειριστή θα ενημερωθείτε σχετικά από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού ή/και το Διαχειριστή σύμφωνα με το ν. 5072/2023.

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, η Τράπεζα ενημερώνει τα φυσικά πρόσωπα που ενέχονται στις Απαιτήσεις ή σχετίζονται με αυτές υπό την ιδιότητα του οφειλέτη ή/και συνοφειλέτη ή/και εγγυητή ή/και παρόχου εμπράγματης ή άλλης εξασφάλισης, ή δικαστικού συμπαραστάτη ή ασκούντος τη γονική μέριμνα, επιτρόπου, αντιπροσώπου, εκτελεστή διαθήκης, κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς ή πάσης φύσης νομίμου εκπροσώπου, εταίρου ή μετόχου ή δικηγόρου ή αντικλήτου ή πραγματικού δικαιούχου νομικών προσώπων και οντοτήτων, περιλαμβανομένων των προσώπων που ασκούν αντίστοιχα καθήκοντα βάσει αλλοδαπού δικαίου (τα «Υποκείμενα των Δεδομένων»), ότι, ως αποτέλεσμα της τιτλοποίησης των Απαιτήσεων προσωπικά δεδομένα των Υποκειμένων των Δεδομένων, που έχουν συλλεγεί νόμιμα, πρόκειται να διαβιβαστούν, δυνάμει του άρθρου 10 παρ. 21 του ν. 3156/2003, από την Τράπεζα στην Εταιρεία Ειδικού Σκοπού και θα τύχουν επεξεργασίας από τον Διαχειριστή στο πλαίσιο και για τους σκοπούς της διαχείρισης των Aπαιτήσεων κατ’ ανάθεση από την Εταιρεία Ειδικού Σκοπού.

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να ενημερωθούν λεπτομερώς σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και τον ν. 4624/2019, ως εξής:

(i) αναφορικά με το σκοπό της πώλησης και μεταβίβασης των απαιτήσεων, απευθυνόμενος/η εγγράφως προς την Τράπεζα μέσω του Δικτύου Καταστημάτων της ή προς το Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) στην ηλεκτρονική διεύθυνση DPOOffice@piraeusbank.gr. Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στη Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Τράπεζας (www.piraeusbank.gr/el/idiwtes/gdpr), και

(ii) αναφορικά με το σκοπό της διαχείρισης των απαιτήσεων μετά την ολοκλήρωση της ως άνω μεταβίβασης, απευθυνόμενος/η εγγράφως προς τον Διαχειριστή. Σημειώνεται ότι για την πληρέστερη ενημέρωσή σας μπορείτε να ανατρέξετε στο Έντυπο Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται διαρκώς αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή (https://cepal.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon/).