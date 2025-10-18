Τουλάχιστον περίεργη φαντάζει η απόφαση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να επαναπατρίσει δύο άνδρες που επέζησαν από στρατιωτική επίθεση σε ύποπτο σκάφος διακίνησης ναρκωτικών στην Καραϊβική. Οι άνδρες, υπήκοοι Κολομβίας και Ισημερινού, δε θα διωχθούν ποινικά ούτε θα κρατηθούν σε στρατιωτική βάση. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο ενίσχυσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή και αύξησης των θανάτων από υπερβολική δόση ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως, συνεχάρη τον εαυτό του μέσω του λογαριασμού του στο Truth Social, για την «καταστροφή ενός πολύ μεγάλου ναρκω-υποβρυχίου που κατευθυνόταν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια πολύ γνωστή διαδρομή ναρκέμπορων. Οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ επιβεβαίωσαν ότι μετέφερεκυρίως φεντανύλη κι άλλες παράνομες ναρκωτικές ουσίες».

Τι συνέβη στην Καραϊβική

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης σε ημι-υποβρύχιο σκάφος, τύπος που χρησιμοποιείται συχνά από λαθρέμπορους. Αμερικανικά αεροσκάφη Ειδικών Επιχειρήσεων άνοιξαν πυρ, αφού υπήρχαν πληροφορίες ότι μετέφερε ναρκωτικά.

Υπήρξαν τουλάχιστον δύο επιζώντες, οι οποίοι διασώθηκαν από ελικόπτερα του Ναυτικού και της Ακτοφυλακής και μεταφέρθηκαν στο USS Iwo Jima, το οποίο διαθέτει ιατρικές εγκαταστάσεις.

«Οι δύο άνδρες ήταν οι μόνοι επιζώντες από το σκάφος και διασώθηκαν από τις αμερικανικές δυνάμεις στη θάλασσα», δήλωσαν αξιωματούχοι με γνώση της επιχείρησης.

Η πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει χαρακτηρίσει τους επιβαίνοντες σε ύποπτα σκάφη διακίνησης ναρκωτικών ως «ναρκοτρομοκράτες», με την αμερικανική διοίκηση να υποστηρίζει ότι έχει την εξουσία να διατάσσει στρατιωτικά πλήγματα, κάτι που αμφισβητείται νομικά.

Η Ακτοφυλακή συνήθως συλλαμβάνει τους υπόπτους, αλλά η απόφαση για επαναπατρισμό είναι σύμφωνη με την πρακτική της σε περιπτώσεις εκτός ΗΠΑ.

Η τύχη των δύο κρατουμένων

Οι άνδρες είναι υπήκοοι Κολομβίας και Ισημερινού. Το Πεντάγωνο παρέδωσε τη νομική επιμέλεια στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο ανέλαβε τον επαναπατρισμό τους.

Μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, ούτε η Κολομβία ούτε ο Ισημερινός είχαν απαντήσει σχετικά με τις διευθετήσεις για τον επαναπατρισμό.

«Ο επαναπατρισμός των κρατουμένων αποφεύγει το νομικό ζήτημα της μεταχείρισης τους ως αιχμαλώτων πολέμου στο Γκουαντάναμο», τόνισαν οι ίδιες πηγές.

Η σύνδεση με την κρίση ναρκωτικών στις ΗΠΑ

Η διοίκηση Τραμπ επικαλείται ότι περίπου 100.000 Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Η αύξηση των θανάτων οφείλεται κυρίως σε φαιντανύλη από το Μεξικό, όχι από τη Νότια Αμερική και σίγουρα όχι από τη Βενεζουέλα, την οποία έχει «βάλει στο μάτι» η αμερικανική κυβέρνηση, κατηγορώντας ότι αποτελεί καταφύγει και ορμητήριο καρτέλ και εγκληματικών οργανώσεων.

«Η στρατιωτική δράση στην Καραϊβική παρουσιάζεται ως μέρος της εθνικής άμυνας κατά της διακίνησης ναρκωτικών», σημειώνουν οι αξιωματούχοι, χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις αυτές ως «νόμιμη άμυνα» και «ένοπλη σύγκρουση», χωρίς να εξηγούν ωστόσο πώς η διακίνηση ναρκωτικών μπορεί να θεωρηθεί πολεμική ενέργεια.