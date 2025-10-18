Σε «δημοψήφισμα» υπέρ της πολιτικής του Ερσίν Τατάρ και της Άγκυρας περί δύο κρατών στην Κύπρο ή υπέρ της ομοσπονδίας, που προωθεί ο Τουφάν Ερχιουρμάν του λεγόμενου «Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος» θέλουν να μετατρέψουν την παράνομη διαδικασία αυτού που αποκαλούν «προεδρικές εκλογές» στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου, ο πρώτος γύρος των οποίων έχει προγραμματιστεί για αύριο Κυριακή.

Πρώτος γύρος «προεδρικών» αύριο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι 777 κάλπες που θα στηθούν για την ανάδειξη του επόμενου κατοχικού ηγέτη -με πενταετή «θητεία»- θα ανοίξουν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 6 το απόγευμα και στην διαδικασία αναμένεται να συμμετέχουν 218.000 άνθρωποι που είναι καταγεγραμμένοι στους «εκλογικούς καταλόγους».

Σύμφωνα με όσα έχουν ανακοινωθεί για πρώτη φορά η καταμέτρηση θα γίνει ηλεκτρονικά και τα αποτελέσματα αναμένονται το αργότερο δύο ώρες μετά, ενώ στην «υποψηφιότητες» έχουν καταθέσει συνολικά οκτώ υποψήφιοι. Σε περίπτωση που κανείς δεν συγκεντρώσει το 50% της «ψήφου», τότε η «διαδικασία» θα πάει σε δεύτερο γύρο την επόμενη εβδομάδα.

Πρόκειται για τους:

Οσμάν Ζορμπά («Κυπριακό Σοσιαλιστικό Κόμμα»)

Τουφάν Ερχιουρμάν («Ρεπουμπλικανικό Τουρκικό Κόμμα»)

Αρίφ Σαλίχ Κιρντάγκ (Ανεξάρτητος)

Αχμέτ Μποράν (Ανεξάρτητος)

Μεχμέτ Χασγκιουλέρ (Ανεξάρτητος)

Ιμπραήμ Γιαζιτσί (Ανεξάρτητος)

Χουσεΐν Γκιουρλέκ (Ανεξάρτητος)

Ερσίν Τατάρ («Ανεξάρτητος»)

Ο Τατάρ επενδύει στην πόλωση, στη στήριξη Ερντογάν και στη «διεθνή» του εικόνα

Η «προεκλογική εκστρατεία» στο ψευδοκράτος, είχε ιδιαίτερη ένταση με τον Τατάρ να έχει ανοιχτά την στήριξη του Ταγίπ Ερντογάν, όπως φάνηκε από την απόφαση του προέδρου της Τουρκίας να προσπαθήσει να ανάγει τον εκλεκτό του σε ηγέτη με διεθνή αναγνώριση προσκαλώντας τον στην πρόσφατη Σύνοδο του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών στο Αζερμπαϊτζάν. Φυσικά ο Τατάρ για να «επανεκλεγεί» πέραν της αίγλης του ταξιδιού του στο Αζερμπαϊτζάν χρειάζεται και την ανάλογη ένταση εσωτερικά και είναι κατά κύριο λόγο αυτός που θέλει οι «εκλογές» να μετατραπούν σε «δημοψήφισμα» για το εάν οι «ψηφοφόροι» θέλουν δύο κράτη ή όχι.

Όπως ανέφερε σε πρόσφατες δηλώσεις του: «Η λύση των δύο κρατών θα διασφαλίσει την εκλογή μου, θα διασφαλίσει τη σταθερότητα και, σε ευθυγράμμιση με την Τουρκία, θα δημιουργήσει τη σωστή βάση για οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη. Ως εκ τούτου, καλώ κάθε πολίτη να προσέλθει στις κάλπες και να εκφράσει τη δημόσια βούληση μέσω υψηλής προσέλευσης ψηφοφόρων».

«Δημοψήφισμα» και «ψήφος εμπιστοσύνης» μαζί

Οι «εκλογές» της 19ης Οκτωβρίου θεωρούνται επίσης, πέρα από «δημοψήφισμα» και ως μια άτυπη «ψήφος εμπιστοσύνης» στον Τατάρ, καθώς σε περίπτωση που επικρατήσει ο Ερχιουρμάν (ή κάποιος άλλος) αυτό θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για «πρόωρες εκλογές».

Το μεγάλο ατού του Ερχιουρμάν, είναι πως αποτελεί τον βασικό εκφραστή της «ψήφου» διαμαρτυρίας, τόσο για την οικονομική κατάσταση, όσο και για την διεθνή απομόνωση στην οποία βρίσκεται η λεγόμενη «ΤΔΒΚ».

Ο Τατάρ προκαλεί με αναφορές σε περιουσιακό, Τουρκία, Ελλάδα και Ισραήλ

Ακριβώς για τους παραπάνω λόγους η καμπάνια του Τατάρ βασίζεται στην λογική της πόλωσης, και της κινδυνολογίας, καθώς κατά την διάρκεια της «προεκλογικής» περιόδου, ο κατοχικός ηγέτης έχει διακινήσει διάφορες διχαστικές θέσεις όπως είναι η «τουρκοποίηση» των ελληνοκυπριακών περιουσιών στα κατεχόμενο μέσω εξαγοράς τους και έχει προειδοποιήσει πως «μια ομοσπονδία με τους Ελληνοκύπριους θα σήμαινε το τέλος του καθεστώτος της εγγυήτριας δύναμης για την Τουρκία και την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων». Σύμφωνα με τον ίδιο: «Δεν θα το επιτρέψουμε ποτέ αυτό — η Τουρκία είναι η μόνη μας εγγύηση».

Επιπλέον ο Τατάρ σε συνέντευξή του στο Anadolu ανέφερε μεταξύ άλλων πως: «Το Τελ Αβίβ και η Αθήνα δεν θέλουν να με δουν επικεφαλής της «χώρας», επειδή στέκομαι σθεναρά απέναντί ​​τους μαζί με την Τουρκία. Χαλάω τα παιχνίδια τους. Γιατί να με θέλουν;».