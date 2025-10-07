Μήνυμα ότι το κυπριακό και η επιχειρούμενη αναβάθμιση του στάτους των κατεχόμενων σε συνομιλητή κυβερνήσεων αναγνωρισμένων κρατών, συνεχίζουν να αποτελούν εργαλείο πίεσης στα χέρια της Τουρκίας προς Κύπρο, Ελλάδα και Ευρώπη, έστειλαν από την Καμπάλα του Αζερμπαϊτζάν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο «πρόεδρος» του ψευδοκράτους Ερσίν Τατάρ, που συμμετείχαν στην Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών (OTK).

Προωθούν «λύση των δύο κρατών» σε διεθνή Σύνοδο

Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις στην 12η Σύνοδο του ΟΤΚ περιστράφηκαν κατά κύριο λόγο στις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή του Καυκάσου, αλλά και στην εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών του Οργανισμού και πέρα από την εστίαση στους πολιτιστικούς δεσμούς, η παρουσία του Τατάρ, οι δηλώσεις του Ερντογάν αλλά και η αναφορά σε «λύση των δύο κρατών», είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύουν να αυξήσουν την πίεση προς Λευκωσία και Αθήνα.

Αντίστοιχα τόσο οι αναφορές Ερντογάν σε «ΤΔΒΚ» όσο και η παρουσία στη Σύνοδο της Ουγγαρίας, αποτελούν ξεκάθαρα μηνύματα προς την ΕΕ, αλλά και απειλές προς την σταθερότητα της.

Όπως ανέφερε ο Ερντογάν κατά την διάρκεια της ομιλίας του: «Η παρουσία της Ουγγαρίας από τη δυτική πτέρυγα του τουρκικού κόσμου ως παρατηρητή ανάμεσά μας, μας φέρνει ιδιαίτερη χαρά, καθώς μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε προσωπικά την αξία που αποδίδει ο αγαπητός μου φίλος Όρμπαν στον Οργανισμό μας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πόσο με τιμά που έχουμε μαζί μας τον «Πρόεδρο» της «Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου» (σ.σ. του ψευδοκράτους), κ. Ερσίν Τατάρ, μετά τις επισκέψεις του στην Άγκυρα, τη Σούσα και το Μπισκέκ. Χαίρομαι που παρατηρώ ότι ο τουρκικός κόσμος δεν αφήνει τους Τουρκοκύπριους αδελφούς του μόνους στο δρόμο προς μια δίκαιη λύση δύο κρατών».

Ο Ερντογάν κάλεσε τα μέλη του οργανισμού να ενισχύσουν την οικονομική και ενεργειακή συνεργασία μέσω του διαδρόμου της Κασπίας, αλλά και να προχωρήσουν σε κοινές τεχνολογικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα ανακοίνωσε τη δημιουργία κοινής γλώσσας για τα τουρκογενή κράτη και πρότεινε την καθιέρωση της 15ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Τουρκικής Γλωσσικής Οικογένειας. Ο Τατάρ είχε την προηγούμενη μέρα συνάντηση με τον πρόεδρο του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, συνάντηση που προκάλεσε αντιδράσεις στα κυπριακά μέσα.

Αναφορές και σε άλλα μέτωπα από Ερντογάν, επίθεση και σε Ισραήλ

Μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο πρόεδρος της Τουρκίας αναφέρθηκε στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τόσο στην Γάζα, όσο και στην Συρία, ενώ επιτέθηκε στο Ισραήλ υποστηρίζοντας ότι η ισραηλινή κυβέρνηση είναι «η μεγαλύτερη απειλή στην περιοχή».