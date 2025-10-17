Αντικρουόμενες είναι οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον άνδρα που έπεσε από τον «Πύργο Απόλλων» στους Αμπελόκηπους, το μεσημέρι της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 44χρονος έβαλε μόνος του τέλος στη ζωή του πέφτοντας από τον 24ο όροφο του κτηρίου στην οδό Λουίζης Ριανκούρ.

Ο ίδιος φαίνεται πως είχε πάει και την προηγούμενη ημέρα στο μαγαζί.

Ακόμα, προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων.

Το χρονικό της πτώσης του 44χρονου

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, ο άνδρας μίλαγε στο τηλέφωνο και αφού το έκλεισε, έπεσε. Ωστόσο, όπως δείχνουν οι κάμερες του καταστήματος, προέκυψε πως ο ίδιος καθόταν μόνος του δίπλα από ένα ανοιχτό παράθυρο. Εκείνος έπινε τον καφέ του, ενώ είχε κλείσει το τηλέφωνο αρκετή ώρα πριν.

Από το βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται ο 44χρονος ξαφνικά να ανεβαίνει πάνω στον καναπέ, να σκαρφαλώνει στα προστατευτικά σίδερα και να πέφτει στο κενό.

Την ίδια στιγμή, ο υπεύθυνος του καταστήματος, αντιλαμβάνεται πως κάτι δεν πάει καλά και τρέχει προς το μέρος του, για να τον πιάσει. Όμως, όλα έγιναν τόσο γρήγορα και δεν πρόλαβε να σταματήσει τον άνδρα.

Όπως ανέφεραν οι αυτόπτες μάρτυρες στις Αρχές, ο 44χρονος φαινόταν προβληματισμένος, σαν κάτι να τον απασχολεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άνδρας ήταν παντρεμένος και είχε ένα μικρό παιδάκι. Μάλιστα, η σύζυγός του φέρεται να είναι έγκυος και ο τοκετός να ήταν προγραμματισμένος σε δύο ημέρες.

Τι λένε όσοι βρίσκονταν κοντά;

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον 24ο όροφο.

Φωτογραφίες από το σημείο