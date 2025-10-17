Ένας 44χρονος σκοτώθηκε όταν, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο κενό από μπαλκόνι του 24ου ορόφου στον Πύργο «Απόλλων», επί της Λουίζης Ριανκούρ, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Ο άνδρας ήταν ελληνικής καταγωγής.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, στα τρία λεπτά μετά την ειδοποίησή της, και μετέπειτα και ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Στο σημείο βρίσκεται και η αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας βρισκόταν στο καφεστιατόριο Deos και έπινε καφέ, όταν ξαφνικά σηκώθηκε και βούτηξε στο κενό.

Υπενθυμίζεται πώς, τον περασμένο Μάιο, ένας 25χρονος είχε βρεθεί στο κενό από τον τελευταίο όροφο του ίδιου κτιρίου.

Ποιος είναι ο Πύργος «Απόλλων»

Σύμφωνα με την Βικιπαίδεια, ο Πύργος «Απόλλων» είναι κτίριο κατοικιών επί της πλατείας Κανελλόπουλου, στους Αμπελοκήπους, στη διεύθυνση Λουίζης Ριανκούρ 64. Χτίστηκε επί Χούντας και ολοκληρώθηκε το 1973. Είναι το ψηλότερο κτίριο κατοικιών στην Ελλάδα, με ύψος 80 μέτρων και έχει 25 ορόφους. Χτίστηκε μέσα στην περίοδο κατά την οποία βρισκόταν σε ισχύ ο νόμος 395/1968, ο οποίος απελευθέρωνε το ύψος της δόμησης, δηλαδή μεταξύ των ετών 1968 και 1985. Αποτελεί το κυριότερο ορόσημο της γειτονιάς της Πανόρμου και βρίσκεται στο κέντρο αυτής.

Χωρίζεται σε δύο πτέρυγες, τη δεξιά και την αριστερή, με κάθε μια να διαθέτει δικό της ζευγάρι ανελκυστήρων. Επίσης, διαθέτει εφεδρική γεννήτρια σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ενώ στην ταράτσα υπάρχει πισίνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο που το κτίριο χτίστηκε, οι άνθρωποι ήταν πολύ πιο προληπτικοί και γι’ αυτόν τον λόγο το κτίριο δεν έχει 13ο όροφο (στο μέτρημα τον προσπέρασαν, με αποτέλεσμα ο πραγματικός 13ος όροφος να είναι ο 14ος).

Παρόλο που ο πύργος χτίστηκε ως κτίριο κατοικιών, σήμερα πολλά από τα διαμερίσματα αξιοποιούνται ως γραφεία και ιατρεία. Οι κορυφαίοι όροφοι του πύργου, καθώς και η πισίνα ήταν για πολλές δεκαετίες εγκαταλελειμμένοι, ωστόσο το καλοκαίρι του 2023 ανακαινίστηκαν και πλέον εκμεταλλεύονται από επιχείρηση εστίασης και συγκεκριμένα all day εστιατόριο και μπαρ.