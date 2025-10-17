Αλίμονο σου αν χρειαστείς ΕΚΑΒ, ενώ βρίσκεσαι στην Κορώνη άλλη περίοδο πλην του τριμήνου Ιούλιος – Σεπτέμβριος. Με τον πιο επώδυνο τρόπο το διαπίστωσαν οι συγγενείς και η ίδια η ηλικιωμένη γυναίκα που χρειάστηκε ιατρική φροντίδα και μεταφορά σε νοσοκομείο και ξεψύχησε περιμένοντας την άφιξη του ασθενοφόρου.

Το τραγικό περιστατικό έφεραν στη δημοσιότητα ο μεσσήνιος βουλευτής της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης και ο αντιδήμαρχος Πύλου — Νέστορος Παναγιώτης Μαργιάννης, καταγγέλλοντας την απουσία κλιμακίου ΕΚΑΒ στην περιοχή και επισημαίνοντας την κατά περιόδους μόνο λειτουργία του Κέντρου Εφημερίας σε κοντινό ιατρείο.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ηλικιωμένη γυναίκα στο Χαρακοπιό τραυματίστηκε στο σπίτι της κι έχασε τις αισθήσεις της. Χρειάστηκε άμεσα διακομιδή σε νοσηλευτικό ίδρυμα. Η περιοχή όμως καλύπτεται από το ΕΚΑΒ μόνο τους καλοκαιρινούς μήνες, με αποτέλεσμα το ασθενοφόρο να χρειαστεί σχεδόν μία ώρα για να φτάσει, ώστε να μεταφερθεί η άτυχη γυναίκα στο νοσοκομείο Καλαμάτας και στο μεταξύ εκείνη είχε εκπνεύσει.

Να σημειωθεί πως το 2023 σε αντίστοιχο περιστατικό, είχε χάσει τη ζωή του ένας νέος άντρας, προκαλώντας τότε διαμαρτυρίες κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι απαιτούσαν παρουσία ασθενοφόρου όλα το χρόνο.

Η ανακοίνωση του Αλέξη Χαρίτση

«45 λεπτά της ώρας. Τόσο κοστίζει μια ανθρώπινη ζωή σήμερα στον τόπο μας. Τόσο χρειάστηκε για να φτάσει το μοναδικό διαθέσιμο ασθενοφόρο από την Καλαμάτα στο Χαροκοπιό, για μια γυναίκα που το χρειαζόταν άμεσα. Δεν πρόλαβε. Εδώ και χρόνια, πολίτες και φορείς καταγγέλλουν το σοβαρό έλλειμμα υγειονομικής κάλυψης στη Δημοτική Ενότητα Κορώνης.

Σε σχετική ερώτησή μου στη Βουλή, το 2023, τονίζοντας την ανάγκη για δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην περιοχή, ο τότε Υπουργός Υγείας κος Πλεύρης εξήγγειλε ότι σύντομα θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις.

Η μοναδική εξέλιξη ήταν η βάρδια ασθενοφόρου στην Ανατολική Πυλία, στο διάστημα από τον Ιούλιο έως και τον Σεπτέμβριο. Τους υπόλοιπους εννέα μήνες, το ασθενοφόρο είναι περιττό φαίνεται. Πρόκειται για εγκληματική αδιαφορία.

Αύριο καταθέτω εκ νέου κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας. Και τον καλώ να μεριμνήσει άμεσα, πριν θρηνήσουμε άλλα θύματα».