Ο Στρατής Αγγελής, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ» και το «MEGA», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή τις ανεκπλήρωτες δεσμεύσεις του Ισραήλ και της Χαμάς και τα ρευστά σημεία στο σχέδιο για κατάπαυση πυρός στη Γάζα. Η καθοριστική παρέμβαση Τραμπ στις εξελίξεις και τα επόμενα στάδια.

Μεταξύ άλλων, στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο: «Παραβιάσεις και ασάφειες στην εύθραυστη συμφωνία για ειρήνη στη Γάζα» θα ακούσετε:

0:27 Τι υπέγραψαν στην Αίγυπτο Ισραήλ και Χαμάς.

1:50 Τα προβλήματα στην ανταλλαγή ομήρων και τα κομμάτια της συμφωνίας που είναι στον αέρα.

4:18 Γιατί η Χαμάς δε μπορεί να παραδώσει με μιας όλους του Ισραηλινούς ομήρους.

6:07 Ο αφοπλισμός της Χαμάς και η στάση του ισραηλινού στρατού.

8:13 Ποιοι θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση της Γάζας και ποια θα είναι η εγγυήτρια δύναμη.

10:57 Η δίκη που εξελίσσεται εις βάρος του Νετανιάχου και η χάρη που ζήτησε γι’ αυτόν ο Τραμπ στην Κνεσέτ.

15:23 Πόσο καθοριστικός είναι ο ρόλος του Ντόναλντ Τραμπ στην επίτευξη της ειρήνης στη Γάζα;

