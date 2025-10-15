Μάχη για να μη χάσει την όρασή της δίνει η 39χρονη έγκυος που δέχθηκε δεκάδες χτυπήματα με πιρούνι από τον σύντροφό της. Ο 43χρονος δράστης από τη Γεωργία είχε συλληφθεί 12 φορές μέσα σε δεκατρία χρόνια.

Από το 2012 που μπήκε μεθυσμένος στο αστυνομικό τμήμα Αμπελοκήπων για να προκαλέσει επεισόδιο, μέχρι την τελευταία του αποφυλάκιση τον περασμένο Αύγουστο. Οδηγούσε μεθυσμένος, είχε επιθετική συμπεριφορά, καταδικάστηκε για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ σε βάρος του υπήρχαν μαρτυρίες ότι κακοποιούσε τη σύζυγο και την κόρη του. Κι όμως, μετά την αποφυλάκισή του, έκανε πάλι τα ίδια.

Και δεν είναι ο μόνος. Πριν λίγες ημέρες, ένας 25χρονος διανομέας για ασήμαντη αφορμή, τραυμάτισε με κατσαβίδι στο μάτι έναν οδηγό στην Ιερά Οδό. Ο δράστης γνώριμος των αρχών καθώς από το 2015, είχε συλληφθεί 19 φορές, μεταξύ άλλων για ενδοοικογενειακή βία, για ληστείες, για κατοχή εκρηκτικών και για αρπαγή ανηλίκου. Το ποινικό του μητρώο βαρύ, παρόλα αυτά κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι να ξαναχτυπήσει.

Κι έπειτα, ο 19χρονος Ιρακινός που επιτέθηκε ξυλοκοπώντας εργαζόμενο του μετρό, στον σταθμό Δουκίσσης Πλακεντίας. Ο ίδιος πριν τρεις μήνες επιτέθηκε σε Γερμανό τουρίστα στο σταθμό του μετρό στο Νομισματοκοπείο. Τότε είχε συλληφθεί από τους αστυνομικούς, στη συνέχεια καταδικάστηκε και πριν λίγες ημέρες αποφυλακίστηκε.

Στο παρελθόν είχε συλληφθεί άλλες 5 φορές, ενώ είχε δραπετεύσει 2 φορές από ψυχιατρική κλινική. Και όμως, λίγες ημέρες μετά την αποφυλάκισή του, επιτέθηκε ξανά, αυτή τη φορά σε έναν άνθρωπο που απλώς έκανε τη δουλειά του.

Ατιμωρησία – Ένας φαύλος κύκλος

Πρόκειται για τρεις τελείως διαφορετικές υποθέσεις, με ίδια όμως κατάληξη. Πρόσωπα με ιστορικό βίας και παραβατική συμπεριφορά, που κυκλοφορούν ανάμεσά μας χωρίς κανέναν ουσιαστικό έλεγχο.

Και όταν εκείνοι «ξαναχτυπούν» η αστυνομία τους συλλαμβάνει και τους οδηγεί στη δικαιοσύνη. Βάσει της νομοθεσίας, ο εισαγγελέας συνήθως τους επιβάλλει περιοριστικούς όρους και τους αφήνει ελεύθερους. Όμως αυτοί οι όροι τις περισσότερες φορές δεν τηρούνται. Δεν θα έπρεπε λοιπόν κάποιος να ελέγχει τον παραβάτη;

Η πολιτεία μοιάζει σα να κλείνει τα μάτια, σε ένα ζήτημα που τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περιοριστικοί όροι είτε παραβιάζονται είτε τις περισσότερες φορές δεν αρκούν για να διορθώσουν τα άτομα με ποινικό παρελθόν.

«Είναι δεδομένο πως οι πολλές τροποποιήσεις που έχει υποστεί ο Ποινικός Κώδικας επιτρέπουν διαφυγές και απαλλαγές για τυπικούς λόγους» ανέφερε στο Βήμα ο δικηγόρος Κωνσταντίνος Γώγος και τόνισε πως:

«Ειδικά, η μεγάλη τροποποίηση του 2019, όπως και οι προγενέστεροι ειδικοί νόμοι που παρέγραψαν αδικήματα οδήγησαν πράγματι στη δημιουργία υποδίκων που κατάφερναν για νομικούς λόγους είτε να μην εκτίουν ποινές είτε να εκτίουν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ήδη παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια μία μεγάλη προσπάθεια αυστηροποίησης των ποινών, η οποία όμως εν τέλει δε φέρνει τα επιθυμητά αποτελέσματα».

Το «σύστημα» απλώς επαναφέρει τον δράστη στην κοινωνία χωρίς καμία στήριξη ή εποπτεία. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι η βίαιη συμπεριφορά δεν είναι ένα λάθος της στιγμής, είναι τρόπος σκέψης, ένας εσωτερικός μηχανισμός που αν δεν αντιμετωπιστεί, επιστρέφει. Και συνήθως επιστρέφει πιο δυνατός.

Στην Ελλάδα, οι μηχανισμοί επανένταξης και θεραπείας παραβατικών ατόμων είναι σχεδόν ανύπαρκτοι και σπάνια παραπέμπονται σε υποχρεωτικά ψυχοθεραπευτικά προγράμματα.

Ο δράστης που τραυμάτισε την σύντροφό του με το πιρούνι στον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της, για χρόνια είχε ήδη δείξει όλα τα σημάδια, το κράτος απλώς τα αγνόησε. Όπως αγνόησε και τον διανομέα που κάρφωσε με κατσαβίδι στο μάτι οδηγό αυτοκινήτου, στην Ιερά οδό, αντίστοιχα και με τον νεαρό Ιρακινό που επιτέθηκε σε επιβάτες και σε εργαζόμενους. Φταίνε μόνο οι δράστες λοιπόν;