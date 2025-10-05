Παραδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου στις Αρχές ο 25χρονος δράστης της άγριας επίθεσης με κατσαβίδι εναντίον οδηγού αυτοκινήτου, το μεσημέρι της Παρασκευής, στην Ιερά Οδό.

Ο νεαρός, που εργάζεται ως διανομέας, τραυμάτισε σοβαρά έναν 40χρονο οδηγό στο μάτι έπειτα από φραστικό επεισόδιο για μια τροχαία παράβαση και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε και εξαφανίστηκε.

Ο τραυματίας οδηγός, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου νοσηλεύεται, περιέγραψε στο Βήμα τι συνέβη:

«Έβγαινα από ένα στενάκι για να βγω στην Ιερά Οδό. Είχα STOP εγώ· ήρθε κοντά μου και μου λέει “ρε φίλε, δεν βλέπεις ότι έχει STOP;”. — Εντάξει, ρε φίλε, το είδα ότι έχω STOP, αλλά κι εσύ, του λέω, δεν έχεις φρένα; Στη συνέχεια άρχισε να με βρίζει, έβγαλε το κατσαβίδι και το κάρφωσε κάτω από το μάτι μου».

Βαρύ ποινικό παρελθόν

Ο 25χρονος, που παραδόθηκε πριν από λίγη ώρα, είναι γνώριμος των Αρχών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, έχει συλληφθεί συνολικά 19 φορές για σοβαρά αδικήματα — από ναρκωτικά και ληστείες, μέχρι υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και εκρήξεις.

Αναλυτικά το ιστορικό του: