Χωρίς δίπλωμα οδήγησης εργαζόταν ο διανομέας που τραυμάτισε με κατσαβίδι οδηγό Ι.Χ. στην Ιερά Οδό όταν τσακώθηκαν μετά από τροχαία παράβαση όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Έχει απασχολήσει πολλές φορές την Αστυνομία, έχει δικαστεί και ερήμην. Κρυβόταν όσο τον αναζητούσαν οι αστυνομικοί και τελικά παραδόθηκε μόνος του» είπε στην Κοινωνία Ώρα Mega. Ο 25χρονος είχε συλληφθεί στο παρελθόν 19 φορές.

Στο ποινικό παρελθόν του διανομέα αναφέρθηκε και ο επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης. «Είχε και ποινικό παρελθόν αλλά μάλλον “μπλόκαρε” πάνω του. Αυτός με το αυτοκίνητο πέρασε ένα STOP, ο άλλος με το μηχανάκι σταμάτησε. Νομίζω πως πήγε άφησε την παραγγελία, πήγε ανάποδα στην Ιερά Οδό και του έριξε τρεις κατσαβιδιές στο κεφάλι, στα μάτια» είπε.

Το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/10) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κηφισού. Οι δύο άνδρες αντιπαρατέθηκαν λεκτικά για την παραβίαση STOP, με τον διανομέα να καρφώνει τελικά με κατσαβίδι στο μάτι τον 40χρονο οδηγό του ΙΧ, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Ο 25χρονος διανομέας, που δεν δίστασε να επιτεθεί με βάναυσο τρόπο μέσα στη μέση του δρόμου, εξαφανίστηκε από το σημείο, εγκαταλείποντας αιμόφυρτο το θύμα του. Μία ημέρα μετά όμως και ενώ οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ο ίδιος παραδόθηκε στις Αρχές και συνελήφθη.

Το πρωί της Κυριακής, 05/10, οδηγήθηκε στα δικαστήρια και ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη για το κακούργημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον του ανακριτή.