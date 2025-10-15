Με χημικά και ΜΑΤ ανταπέδωσε η κυβέρνηση την υποδοχή που επιφύλασσαν για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη, οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου «Αττικόν».

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ) που βρέθηκαν από το πρωί έξω από το νοσοκομείο, προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση χημικών αλλά και επιθέσεις με γκλομπ στους εργαζόμενους που διαμαρτύρονταν για τις συνθήκες στα νοσοκομεία και τη διαρκή υποβάθμιση της δημόσια υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης παραβρέθηκε στα εγκαίνια των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του νοσοκομείου, τα οποία ανακαινίστηκαν μέσω προγράμματος του Ταμείου Ανάκαμψης.

Νωρίτερα οι εργαζόμενοι επιφύλασσαν «θερμό καλωσόρισμα» στον υπουργό υγείας Αδωνι Γεωργιάδη αλλά και στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός έφτασαν γύρο στις 10 το πρωί προκειμένου να εγκαινιάσουν το Πανεπιστημιακό Ογκολογικό Κέντρο «Αθηνά Ιωαν. Μαρτίνου» και τη Β΄ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «Αττικόν».

Στο νοσοκομείο υπήρχε κινητοποίηση από την πλευρά των γιατρών της ΕΙΝΑΠ αλλά και των υπολοίπων εργαζόμενων στο νοσοκομείο.

Ισχυρά μέτρα ασφαλείας

Για το λόγο αυτό έξω από το Αττικόν Νοσοκομείο βρίσκονταν από το πρωί δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ, των ΔΙΑΣ και των ΥΜΕΤ οι οποίες στη συνέχεια κινητοποιήθηκαν προκειμένου να αποτρέψουν τους διαμαρτυρόμενους εργαζόμενους του Αττικόν.

«Η κινητοποίησή μας ό,τι και να κάνουν, θα γίνει και θα είναι και πετυχημένη» διαμήνυσε νωρίτερα ο Γιώργος Σιδέρης, πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ και του Σωματείου Εργαζομένων στο νοσοκομείο.

Οι εργαζόμενοι έχουν προγραμματίσει αγωνιστική «υποδοχή» του κυβερνητικού κλιμακίου με συγκέντρωση το πρωί στο νοσοκομείο τονίζοντας πως η κατάσταση δεν είναι για …εγκαίνια, αφού, όπως αναφέρουν, έχει ως εξής:

Τι καταγγέλλον οι εργαζόμενοι

«Το υπουργείο Υγείας έχει μετατραπεί σε χώρος εμπορίου της περίθαλψης και ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος εργολάβων μεγαλοπρομηθευτών, κατασκευαστών, εφοπλιστών, φαρμακευτικών εταιρειών. Αυτή είναι η κανονικότητά τους».

«Σε κάθε εφημερία υπάρχουν 120 – 150 ράντζα, εργασιακή εξόντωση, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού (μόνο 120 νοσηλευτές λείπουν για να λειτουργήσουμε στα όρια ασφαλείας), οι μισές χειρουργικές αίθουσες κλειστές, άθλιοι μισθοί. Αυτή είναι η κανονικότητά μας.

«Καλά τα εγκαίνια στα κτίρια», αναφέρουν οι εργαζόμενοι, «όμως εγκαίνια σε προσλήψεις προσωπικού, αυξήσεις μισθών και εφημεριών – υπερωριών, επιστροφή 13ου-14ου μισθού, ένταξη όλων στα ΒΑΕ, άνοιγμα των κλειστών χειρουργικών αιθουσών θα δούμε ποτέ;»

«Δεν συνθηκολογούμε με την πολιτική που διαλύει τη δημόσια περίθαλψη και τις ζωές μας. Δεν θα πληρώνουμε συνέχεια για τα κέρδη άλλων και από πάνω θα μας ενοχοποιούν για κάθε στραβό του συστήματος».