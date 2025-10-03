Ο Άδωνις Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στους ιατρούς που παρακολουθούν τον Πάνο Ρούτσι. Ο απεργός πείνας μεταφέρθηκε στα επείγοντα περιστατικά του Γενικού Κρατικού Νίκαιας με τον Υπουργό να τονίζει ότι δεν έχει κάτι ανησυχητικό για την υγεία του.

Σε δηλώσεις που έκανε στο Open κάλεσε μάλιστα τη γιατρό του, Όλγα Κοσμοπούλου, να δώσει στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων. «Απ’ ότι ενημερώθηκα, ο κ. Ρούτσι δεν είχε κάτι ανησυχητικό με την υγεία του. Οι γιατροί δεν βρήκαν κάτι παθολογικό και δεν εκρίθη σκόπιμη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο», ανέφερε.

Ο ίδιος επικοινώνησε ως υπουργός Υγείας, για να δείξει «το δικαιολογημένο ενδιαφέρον της Πολιτείας», λαμβάνοντας απάντηση από τους γιατρούς ότι δεν έχει παθολογικά ευρήματα. Στη συνέχεια επιτέθηκε προσωπικά στην κα Κοσμοπούλου.

«Είναι ένα πρόσωπο που είναι μονίμως η γιατρός όλων των απεργών πείνας της αριστεράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «κάνει πολιτική, δεν κάνει ιατρική. Όποιος υποτίθεται δεν το ξέρει, είναι ψεύτης. Όταν βγάλει ανακοίνωση το νοσοκομείο, θα με ρωτήσετε».

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης επεσήμανε: «Ο κ. Ρούτσι πήγε στη Νίκαια, στα επείγοντα, όχι από το ΕΚΑΒ αλλά με την κ. Κοσμοπούλου. Δεν σάς κρύβω ότι μού έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ένας άνθρωπος μετά από 19-20 ημέρες απεργίας πείνας πάει στα επείγοντα γιατί αισθάνεται μία αδιαθεσία.

Από το Σύνταγμα μέχρι τη Νίκαια εφημέρευε: ο Ευαγγελισμός, το Γεννηματάς, το Σωτηρία, το Αλεξάνδρα, το Ελπίς και ένα σωρό άλλα νοσοκομεία, αλλά για κάποιο λόγο ένας άνθρωπος αισθάνθηκε αδιαθεσία και ήθελε να πάει στα επείγοντα, πήγε στην άλλη άκρη της Αττικής, άρα έχασε πολύτιμο χρόνο. Αν κάποιος δεν αισθάνεται καλά πάει στο κοντινότερο νοσοκομείο. Από την πρώτη ημέρα, ό,τι ακούμε για την υγεία του είναι από την κ. Κοσμοπούλου», ανέφερε ο υπουργός Υγείας.

«Να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα»

Στη συνέχεια ο κ. Γεωργιάδης κάλεσε τη γιατρό να βγάλει τις εξετάσεις του Πάνου Ρούτσι στον αέρα. «Ας ρωτήσει η κ. Κοσμοπούλου τον κ. Ρούτσι και να βγάλουν τις εξετάσεις στον αέρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια ρωτήθηκε και για την αδιαθεσία που αισθάνθηκε ο κ. Ρούτσι πριν λίγες ημέρες με τον Υπουργό να απαντά: «Αν κάποιος αισθάνεται αδιαθεσία, δεν πάει σε ξενοδοχείο. Μπορεί εκείνος να μην έχει κάνει χρήση αυτών των υπηρεσιών ακόμα, αλλά εμείς είμαστε εκεί γιατί ανησυχούμε, άρα δεν αμφισβητώ ότι κάνει απεργία πείνας».

Ο Γεωργιάδης συνέχισε την επίθεση διαδικτυακά

Ο Υπουργός Υγείας δεν σταμάτησε στην πρωινή του τοποθέτηση. Αργότερα επανήλθε με αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε μία από αυτές ανέφερε: «Σε συνέχεια της προηγουμένης μου ανάρτησης δείτε και τον «ψύχραιμο» και κυρίως «μή πολιτικό»…λόγο της κας Κοσμοπούλου.

Η κυρία Κοσμοπούλου είναι η ιατρός που κατ´αποκλειστικότητα εξετάζει τον κ. Ρούτσι και που σήμερα με πολλά εφημερεύοντα νοσοκομεία γύρω από το Σύνταγμα πήρε έναν άνθρωπο μετά από 19 μέρες απεργίας πείνας και τον πήγε για προληπτικές εξετάσεις στο Γ.Ν. Νικαίας….γιατί άραγε δεν τους έκαναν ο «Ευαγγελισμός», το «Γενηματάς», το «Σωτηρία», «το Ελπίς», «η Παμμακάριστος» κλπ…

Όλα όσα έγραψα εφημέρευαν δίπλα στο Σύνταγμα αλλά θα έχαναν την αποκλειστικότητα….. Σε κάθε περίπτωση ακούστε την. Ο ισχυρισμός μου είναι ότι κάνουν πολιτική και όχι ιατρική και άρα οι ανακοινώσεις τους και για την υγεία του απεργού πρέπει να διαβάζεται έχοντας αυτή την αλήθεια στα υπόψιν…».

Κοσμοπούλου: «Λυπάμαι για το ήθος του κ. Γεωργιάδη»

Η κα Κοσμοπούλου από την πλευρά της τοποθετήθηκε για την κατάσταση της υγείας του Πέτρου Ρούτσι, ενώ απάντησε και στον Υπουργό Υγείας. «Βλέπω έναν άνθρωπο κάθε μέρα. Σήμερα έχω καρδιολογική εκτίμηση και βεβαιώνομαι ότι δεν έχει πάθει κάτι η καρδιά του. Και επίσης, σήμερα μπόρεσα και τον ζύγισα και έχει χάσει το 9% του συνολικού σωματικού βάρους» ανέφερε αρχικά για την κατάσταση του απεργού πείνας.

Στη συνέχεια σε ερώτηση που της έγινε για το εάν έχει συζητήσει με τον κ. Ρούτσι το ενδεχόμενο να σταματήσει την απεργία πείνα τόνισε: «Αυτή η συζήτηση επαναλαμβάνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα. Του έχουμε συστήσει να μην σηκώνεται να μην μιλάει με κόσμο συνέχεια. Προφανώς ο κύριος Ρούτσι έφυγε για λίγο και πήγε σε ένα ξενοδοχείο, διότι φοβόταν ότι θα γίνουν επεισόδια και θα εκτεθεί σε χημικά. Δεν πήγε σε ξενοδοχείο επειδή ένιωσε άσχημα. Δεν είναι ανόητος. Θα φώναζε το ΕΚΑΒ αν αισθανόταν άσχημα. Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Γεωργιάδη. Εκτιμούμε την παρουσία του ΕΚΑΒ στον χώρο της Πλατείας Συντάγματος».

Έπειτα, η κα Κοσμοπούλου απάντησε στον κ Γεωργιάδη για την επίθεση που εξαπέλυσε εναντίον της: «Όσον αφορά αυτά που είπε για εμένα ο κ. Γεωργιάδης θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός. Δεν βρίζουμε τους γιατρούς του ΕΣΥ όταν είμαστε Υπουργοί Υγείας. Αμφισβήτησε την αξιοπιστία μου. Αμφισβήτησε την επιστημοσύνη μου να το πω έτσι λαϊκά. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό. Είπε ότι δεν με εμπιστεύεται. Υπονόησε ότι θα μπορούσα να πω ψέματα;».

Ολοκληρώνοντας τις δηλώσεις της είπε: «Τα περίμενα γιατί όταν βλέπεις ότι έχουν αρχίσει άνθρωποι με ψευδώνυμα να σχολιάζουν στο διαδίκτυο πώς είναι η φάτσα μου, πώς είμαι ντυμένη, αν είμαι γιατρός, αν δεν είμαι και διάφορες τέτοιες ανοησίες, περίμενα ότι θα υπάρξει και μια πιο συγκεκριμένη επίθεση. Δυστυχώς λυπάμαι πάρα πολύ για το ήθος του κυρίου Γεωργιάδη».