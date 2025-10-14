Ο παρουσιαστής Τζορτζ Στεφανόπουλος έκοψε απότομα τη συνέντευξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, στην εκπομπή του ABC News.

Πιο συγκεκριμένα, μιλούσε με τον αντιπρόεδρο για τις κατηγορίες δωροδοκίας εναντίον του «Τσάρου των Συνόρων» της κυβέρνησης Τραμπ, Τομ Χόμαν, όταν τον σταμάτησε στη μέση της πρότασης για να ανακοινώσει ότι το δίκτυο θα περάσει σε διαφημίσεις.

«Πιστεύω ότι ο αμερικανικός λαός θα ωφεληθεί πολύ περισσότερο αν μιλήσουμε για το shutdown παρά αν μπείτε σε κάποιο περίεργο αριστερό παραλήρημα, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Τομ Χόμαν δεν έκανε τίποτα παράνομο», είπε ο Βανς στον Στεφανόπουλο στην εκπομπή This Week.

Ο παρουσιαστής απάντησε ότι η συνέντευξη ούτως ή άλλως πλησίαζε στο τέλος της.

«Δεν είναι κάποιο αριστερό παραλήρημα! Δεν υπαινίχθηκα τίποτα, ρώτησα αν ο Τομ Χόμαν αποδέχτηκε 50.000 δολάρια, όπως ακούγεται σε ηχητικό που ηχογραφήθηκε από το FBI τον Σεπτέμβριο του 2024 -και δεν απάντησες στην ερώτηση», είπε. «Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου το πρωί αυτό».

«Όχι, Τζορτζ, είπα…» προσπάθησε να απαντήσει ο Βανς, πριν ο Στεφανόπουλος στραφεί στους θεατές λέγοντας: «Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις».

Το περιστατικό αναμένεται να προκαλέσει εκνευρισμό στον κύκλο του Τραμπ, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ. Τον περασμένο Μάρτιο, ο Τραμπ είχε μηνύσει τον Στεφανόπουλο και το ABC News, αφού ο παρουσιαστής είχε δηλώσει στον αέρα ότι «δικαστές και δύο διαφορετικά σώματα ενόρκων έκριναν τον Τραμπ υπεύθυνο για βιασμό».

Η δήλωσή του αφορούσε τη μήνυση για σεξουαλική επίθεση και δυσφήμηση που είχε καταθέσει η δημοσιογράφος E. Jean Carroll. Ένορκοι έκριναν τον Τραμπ υπεύθυνο για σεξουαλική κακοποίηση, όχι όμως για βιασμό.