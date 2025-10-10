Ιστότοποι ηλεκτρονικού εμπορίου στις ΗΠΑ, αφαιρούν μαζικά εκατομμύρια καταχωρίσεις από κινεζικά ηλεκτρονικά είδη τα οποία έχουν απαγορευτεί, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών (FCC), Μπρένταν Καρ.

Ο πρόεδρος της FCC, ανέφερε σε συνέντευξή του ότι τα είδη που αφαιρέθηκαν από τους ιστότοπους είτε βρίσκονται σε λίστες με απαγορευμένο εξοπλισμό είτε δεν είχαν εγκριθεί από την υπηρεσία. Μεταξύ αυτών, είναι κάμερες ασφαλείας και τηλέφωνα από εταιρείες όπως η Huawei και η ZTE. Όπως ανέφερε οι εταιρείες εμπορίου, εφαρμόζουν πλέον νέες διαδικασίες για την αποτροπή διάθεσης μελλοντικά απαγορευμένων αντικειμένων ως αποτέλεσμα της εποπτείας της FCC.

Οι περιορισμοί ανακοινώθηκαν μετά την αλλαγή στάσης Τραμπ

Τα τελευταία χρόνια, οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν λάβει μια σειρά μέτρων κατά κινεζικών τεχνολογικών εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των τηλεπικοινωνιών, των ημιαγωγών, των οχημάτων και άλλων, εκφράζοντας ανησυχίες ότι μπορούν να αποτελούν κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ.

Αυτή είναι η πιο πρόσφατη προσπάθεια για την αποτροπή της εισόδου μη εγκεκριμένων κινεζικών ηλεκτρονικών ειδών στην αγορά των ΗΠΑ, η οποία πιθανότατα όχι τυχαία ανακοινώθηκε λίγο αφότου ο Τραμπ αποφάσισε να «παγώσει» την προσέγγιση του με την Κίνα, εξαιτίας των νέων περιορισμών που επέβαλλε το Πεκίνο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Νωρίτερα μέσα στη βδομάδα, η FCC ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να ψηφίσει μέσα στον Οκτώβριο, την αυστηροποίηση των περιορισμών στον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό που κατασκευάζεται από κινεζικές εταιρείες που θεωρούνται κίνδυνοι για την εθνική ασφάλεια.

Στο στόχαστρο οι κινεζικές εταιρείες

Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών των ΗΠΑ είχε προηγουμένως συμπεριλάβει εταιρείες όπως οι Huawei Technologies, ZTE, Hangzhou Hikvision, China Mobile και China Telecom στην σχετική λίστα, η οποία απαγορεύει στην FCC να εγκρίνει την εισαγωγή ή πώληση νέου εξοπλισμού από αυτές τις εταιρείες.

Η επιτροπή θα ψηφίσει στις 28 Οκτωβρίου για να απαγορεύσει τις εγκρίσης σε συσκευές που περιέχουν εξαρτήματα τα οποία βρίσκονται στη λίστα και για να απαγορεύσει την πώληση προηγουμένως εγκεκριμένου εξοπλισμού που βρίσκεται στην λίστα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Τον Μάρτιο, η FCC δήλωσε ότι ερευνά εννέα κινεζικές εταιρείες της λίστας, συμπεριλαμβανομένων των Huawei, ZTE, καθώς και των Hytera Communications, Dahua Technology Company, Pacifica Networks/ComNet και China Unicom (Americas).

Η FCC είχε προηγουμένως απαγορεύσει σε ορισμένες κινεζικές εταιρείες να παρέχουν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια.