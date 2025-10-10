Άνοιξε σήμερα το μεσημέρι (10/10) στο Ειρηνοδικείο Πύλου η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που έπεσε νεκρός από πυρά του δράστη που αναζητείται.

Στη διαθήκη, που είχε συντάξει μόλις τρεις μέρες πριν δολοφονηθεί, αφήνει το σύνολο της περιουσίας του, πάνω από το 95%, στον ανιψιό του, ο οποίος είναι και ο μοναδικός μάρτυρας στη δολοφονία του και θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο – κλειδί στην εξιχνίαση του εγκλήματος.

Μάλιστα μέσα το θύμα αναφέρει «σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου», κάτι που δείχνει ότι φοβόταν για τη ζωή του καθώς είχε δεχτεί δύο επιθέσεις μέσα σε 20 μέρες.

Εκτός διαθήκης η αδερφή και η ανιψιά του

Ο 68χρονος, στη διαθήκη του, μιλά με τα καλύτερα λόγια για τον ανιψιό του. Τον περιγράφει ως ένα «πολύ καλό και εργατικό παιδί» και εξηγεί ότι ο κίνδυνος που διέτρεχε για τη ζωή του, τον έκανε να αλλάξει τη διαθήκη και να εξαιρέσει από αυτήν κάποιους.

Ο 68χρονος αφήνει ακόμη 8,5 στρέμματα κοντά στην παραλία στον επιστάτη του κάμπινγκ που δολοφονήθηκε. Εκτός περιουσίας αφήνει την αδερφή του, καθώς και την ανιψιά του σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA.

Οι αστυνομικές Αρχές φαίνεται πως έχουν στη διάθεσή τους την προηγούμενη διαθήκη που είχε συνταχθεί το 2024 και ζήτησαν να επισπευστεί το άνοιγμά της, καθώς εκτιμάται ότι ίσως βοηθήσει τις Αρχές στην προσπάθειά τους να εξιχνιάσουν την υπόθεση.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε ο δράστης με το μαύρο σκούτερ.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο του MEGA δείχνει το σκούτερ του δράστη να κινείται προς τον νομό Ηλείας. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης σταμάτησε για βενζίνη έξω από το αστυνομικό τμήμα Κυπαρισσίας πριν συνεχίσει ατάραχος την πορεία του.

Τα κινητά τηλέφωνα των θυμάτων ανοίχτηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Αστυνομίας. Κλήσεις, μηνύματα, φωτογραφίες και αναζητήσεις στο διαδίκτυο μπήκαν στο μικροσκόπιο των ειδικών. Στόχος, να εντοπίσουν ηλεκτρονικές επαφές του δολοφόνου με τα θύματά του.